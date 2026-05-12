De mannen van Vandaag Inside mogen zich bijna opmaken voor de langverwachte trip naar het zonnige Curaçao. Maar wie denkt dat de heren daar alleen maar in de zon gaan liggen, hebben het goed fout. Vooral Wilfred Genee zal bijna non-stop werken, tot grote verbazing van René van der Gijp.

In het kader van het aanstaande WK voebal trekken diverse Nederlandse talkshows en podcasts naar Curaçao om eens even goed in de stemming te komen. Maar als je toch al van plan bent om te gaan, kan je net zo goed met nog wat extra projecten bezig zijn. Daarvoor heeft de immer ijdele Wilfred Genee gekozen, voor wie het zeker geen vakantie wordt.

Non-stop werken

Ook de mannen van de KieftJansenEgmondGijp-podcast trekken naar het Caribische eiland. René van der Gijp zal daar dus fungeren in een dubbelrol, al is hij lang niet zo druk als Genee. "Die gaat daar dus een programma presenteren, een nieuw programma opnemen waarbij die mensen interviewt, zoals het echtpaar Knoops en zijn vrouw, en hij gaat Doordekken doen met Derksen, en de krantjes met mij", aldus Van der Gijp die de hele rits opsomt waar Genee zich mee bezig houdt. "Volgens mij gaat hij zelfs het journaal presenteren."

Dat Genee er voor kiest om zo veel te werken, leidt tot verbazing bij het podcast-kwartet. "Hij gaat gewoon de hele dag met een camera over dat eiland heen. Die is ook doorgeslagen", aldus Van der Gijp. "Wilfred is vooral blij met Wilfred. Die wil het liefst om zeven uur opstaan en tot elf uur werken", licht Michel van Egmond verder toe.

'Onvoorstelbaar'

"Wilfred zou het liefst nog vier LP's opnemen op Curaçao", grapt Van der Gijp over zijn collega bij Vandaag Inside. "Hij wil gewoon de hele tijd bezig zijn. Het is echt onvoorstelbaar." Genee vertrekt, in tegenstelling tot zijn collega's, deze week al naar het eiland.

Net als de overige leden van VI zullen ook de podcastmakers begin volgende week naar het zonnige Curaçao vertrekken. Maar zo veel werken als Genee hoeven zij gelukkig niet te doen. Zij zullen van 18 tot en met 29 mei dagelijks hun podcast opnemen, vooral ter voorbereiding op het WK voetbal. Maar voor hen is er in ieder geval ook nog wel af en toe tijd om te genieten. Dat wordt voor Genee een stuk lastiger.

