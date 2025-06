De Engelse topdarter James Wade komt nu echt niet meer onder een boete of berisping uit, vreest ex-profdarter Vincent van der Voort. The Machine kreeg de lachers op zijn hand met het tweede 'scheetincident' van hem in korte tijd. "Hij ging goed met zijn spanning om, want hij liet het allemaal lopen", lachen presentator Damian Vlottes en Van der Voort er om in Darts Draait Door.

Tijdens Players Championship 17 liet Wade in de partij tegen Wright een vieze wind toen hij zijn pijlen na een beurt uit het bord ging halen. De scheidsrechter (Owen Binks) sprak Wade vermanend toe en Wright keek vol ongeloof naar zijn concullega. "Hij gaat er ook zo lekker voor staan", zag Vlottes op de video die er van het moment gemaakt werd en viraal ging. "Ik ben bang dat hij nu de pineut is", reageert Van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Vrij ordinair'

"Het zou ook terecht zijn als hij nu gestraft wordt. Het is vrij ordinair", is de Nederlander (49) het met Vlottes eens dat het een slecht beeld van de sport geeft dat dit zomaar kan. "Als je het nu voor de tweede keer doet, dan speel je ermee en vraag je er om. Ik moest er wel om lachen, maar voor de sport is het niet positief. Maar hoe hij er ook mee omgaat, het maakt hem allemaal niks uit. Wat een figuur."

'Het is knap'

Toch kunnen de podcastmakers niet om de prestaties van Wade heen. Want ondanks dat hij dus last had van winderigheid, won hij toch maar mooi weer een vloertoernooi. Zijn eerste PDC-titel sinds 2022. "Het is knap dat hij zolang al meedoet en nog steeds in de top blijft spelen", is Vlottes onder de indruk. "Is hij al weleens uit de top-32 gevallen? Nee hè?" Van der Voort beaamt dat. "Verre van zelfs. Hij zakt weleens een beetje weg, maar dan maakt hij zich weer even boos en dan staat hij weer in de top-16."

'Wat zegt hij allemaal?'

Door zijn toernooizege in Leicester klom Wade zelfs op naar plek 8 van de wereld. Maar zijn persoonlijkheid maakt dat de Engelsman (42) moeilijk ligt bij de PDC. Hij is gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Hij moet dus medicijnen slikken om 'normaal' te kunnen functioneren en nadenken. Dat toont zich soms tijdens interviews. "Je weet niet welke James Wade je krijgt", zegt generatiegenoot Van der Voort, die veel met Wade optrok. "De ene keer denk ik: wat zegt hij allemaal. En de andere keer heeft hij een goed punt."

