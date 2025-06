Vincent van der Voort heeft acht maanden na zijn voorlopige stop als profdarter zijn rentree aangekondigd. Althans, de 49-jarige Nederlander weet zeker dat hij gaat proberen het WK darts in december 2025 te halen. Die beslissing nam hij met dank aan de nieuwe kwalificatie-eisen van de PDC.

Het WK darts wordt groter dan ooit, met liefst 128 spelers aan de oche in Alexandra Palace. Daardoor zijn er veel meer plekken en dus veel meer kansen om dromen waar te maken. Hoewel Van der Voort al menig WK speelde en zelfs eens de kwartfinales haalde, ziet hij het wel zitten om uit zijn dartspensioen te komen en te proberen terug te keren op het iconische podium. Dat zegt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Ik ga meedoen'

De PDC kondigde aan dat er een extra kwalificatietoernooi komt voor darters uit alleen België en Nederland. De winnaar van dat onderlinge toernooi mag naar het WK. "Ik ga wel meedoen aan die qualifier", is Van der Voort duidelijk. "Ik moet eerst nog een goed gesprek met m'n voeten houden en zorgen dat ik tegen die tijd geen last van jicht heb. Maar dan doe ik zeker mee", grinnikt hij over zijn vele blessures die een vroegtijdig einde van zijn dartscarrière betekenden in november 2024.

Fysieke- én privéprolemen

Van der Voort (49) kampte de laatste jaren met diverse lichamelijke kwaaltjes die maar niet genazen. Zo heeft hij, net als Michael van Gerwen, last van jicht en had hij vroeger ook nog eens last van zijn rug. In 2024 kreeg de Dutch Destroyer, zoals zijn bijnaam bij de PDC luidde, ook nog eens te maken met persoonlijk leed. Zijn zus overleed. Die rouw in combinatie met zijn fysieke problemen noopten hem om afstand te nemen van het darts.

Ook eenmalig terugkeren op bijvoorbeeld het senioren-WK en Modus kwamen in 2025 nog te vroeg. Hij zou eigenlijk een jaar pauze nemen en 'kijken hoe het dan voelt', maar zijn rentree komt dus toch voor het einde van dit jaar.

Rosmalen?

Maar blijkbaar heeft Van der Voort er nu meer vertrouwen in dat hij de WK-kwalificatie kan halen én winnen, anders zou hij niet meedoen. Hij vindt dat alle Nederlandse en Belgische spelers 'heel blij mogen zijn' met de extra WK-plek die er te verdienen valt. Hoe de kwalificatie er uit komt te zien, is nog de vraag. Maar podcastpresentator Damian Vlottes heeft een vermoeden dat de PDC kiest voor Rosmalen als locatie, omdat daar ook al Players Championships werden gehouden dit jaar.

'Laten we hopen dat het daar is'

"We hoeven niet meer naar Kalkar (stad in Duitsland waar voorheen de WK-kwalificatie werd gehouden, red.), dat scheelt", lacht Vlottes. Van der Voort is daar ook blij mee en zou Rosmalen een 'logische keuze' vinden van de PDC. "Dat zou ik prima vinden, dat is maar een uurtje rijden voor me. Die locatie zou mooi zijn, want de PDC heeft al veel contacten daar. Laten we hopen dat het daar is, want ze weten daar hoe het (organiseren van dergelijke toernooitjes, red.) moet."

Beluister de podcast

