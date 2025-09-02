Wim Kieft is nog steeds niet hersteld van zijn knieproblemen. De oud-topvoetballer worstelt al een tijdje met zijn gezondheid en zijn collega's, met wie hij de podcast maakt, maken zich dan ook zorgen.

Al voor de derde week op rij bleef de vierde stoel leeg bij de podcast KieftJansenEgmondGijp. Kieft maakt die normaal gesproken samen met oud-voetballer René van der Gijp, schrijver Michel van Egmond en zaakwaarnemer Rob Jansen. De Europees kampioen van 1988 heeft echter problemen met zijn kunstknie.

"Wat is er aan de hand met onze vriend?" wil Van Egmond weten van Jansen. Die ging onlangs op bezoek bij Kieft en vertelt dat hij in een zorgcentrum in Hilversum zit. "Hij is weer geopereerd aan zijn knie, voor de derde keer. Dat had in principe een kleine ingreep moeten zijn, maar dat was dus niet zo. Er kwam een kleine bacterie in die knie. Als dat het geval is bij operaties, dan heb je echt feest", spreekt de zaakwaarnemer uit eigen ervaring.

Situatie ernstiger dan gedacht

"Dat doet vreselijke pijn", verzekert hij. Inmiddels weten de doktoren wat voor bacterie het is. Kieft heeft daarvoor antibiotica gekregen. "Hij heeft nog steeds heel veel pijn. Hij zit nu in een zorgcentrum, want hij kan niet in een ander ziekenhuis blijven. En nu moet die antibiotica het werk gaan doen en hopen dat het aanslaat. Maar het is niet goed", erkent Jansen.

Van der Gijp haakt in, door te zeggen dat de bacterie op het ijzer van de kunstknie is gaan zitten. "Laten we niet het hele medische dossier toelichten, maar het is een heel serieuze toestand", beschermt Van Egmond zijn podcastpartner enigszins. "Hij is nog wel even bezig. Laten we hopen dat het sneller gaat", koestert Jansen hoop. "Maar hij heeft wel pech."

Kunstknie

Kiefst problemen kwamen gedurende zijn carrière. Het zorgde ervoor dat hij links helemaal geen kraakbeen meer had, waardoor hij een kunstknie kreeg. Ook viel hij er eens op bij de Albert Heijn. "Ik wilde op de fiets springen en toen ben ik gevallen", zei hij daarover eerder bij Veronica Inside (voorloper Vandaag Inside).