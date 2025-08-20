Het gaat niet goed met oud-topvoetballer Wim Kieft, Europees kampioen van 1988. Dat laten zijn vrienden weten in hun gezamenlijke podcast. "Hij heeft gelijk de dokter gebeld."

Maandag was de draaidag van KieftJansenEgmondGijp. De regie had wel een cola zero ingeschonken, maar de vierde plek aan tafel bleef leeg. Schrijver en presentator Michel van Egmond legde uit waarom Kieft ontbrak. "Een beetje een trieste mededeling: Wim is (afgelopen, red.) donderdag door zijn knie gegaan, zijn kunstknie", trapte Van Egmond af.

Operatie al achter de rug

Van Egmond nam namens de podcast contact met Kieft op. Dat gebeurde vrijdag. "Toen was hij al geopereerd", aldus de presentator. "Dus dat soort dingen zijn acuut?", wilde René van der Gijp weten. Volgens Van Egmond is dat bij Kieft wel het geval. "Hij liep de trap af en toen schoot acuut zijn kunstknie eruit", vertelde hij.

Het probleem kwam al vaker voor bij Kieft. "Toen moest Hans van Breukelen hem helpen", herinnerde Van Egmond zich. Die was nu, evenals Kiefts vrouw en dochter, niet in de buurt. "Dus hij zat alleen thuis met pijn en heeft hij de dokter gebeld. Dus hij zit nu thuis met een heel groot verband om zijn knie." Zaakwaarnemer Rob Jansen sprak de hoop en verwachting uit dat Kieft er bij de volgende podcastaflevering weer is.

Knieproblemen tijdens carrière en erna

Kieft had tijdens zijn carrière als voetballer problemen met zijn knieën. In zijn linker zat helemaal geen kraakbeen meer. Het zorgde ervoor dat hij vijf jaar geleden een 'halve kunstknie' kreeg. Ook viel hij er eens op bij de Albert Heijn. "Ik wilde op de fiets springen en toen ben ik gevallen", lachte hij bij Veronica Inside (voorloper Vandaag Inside).

Bang dat mensen foto's of filmpjes zouden maken, wilde Kieft snel weg gaan. "Dus ik spring weer op die fiets, en ik wil trappen, maar ik had zo veel last van mijn knie dat ik tegen een stilstaande auto aanreed. Ik denk dat die mensen dachten dat ik gedronken had. Maar dat had ik niet! Nee... maar dat was echt heel pijnlijk."