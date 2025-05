Vriend van David Beckham komt met update over familieruzie met oudste zoon Brooklyn

In Engeland is de familie Beckham weer eens groot nieuws. De voormalig topvoetballer David Beckham werd vorige week 50 jaar oud en vierde dat op grootse wijze, maar zijn oudste zoon Brooklyn liet verstek gaan. Er zou ruzie zijn binnen het begin en een bekende van David weet daar meer van.

Beckham vierde zijn verjaardag op meerdere plaatsen in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, maar dus zonder Brooklyn. Hij liet de uitnodiging samen met zijn vrouw Nicola links liggen. Dat heeft volgens Engelse media alles te maken met een ruzie tussen hem en zijn jongere broertje Romeo.

Voordat Brooklyn trouwde, had hij namelijk een kortstondige romance met Kim Turnbull. Dat is inmiddels de partner van Romeo. Volgens The Sun wilde Brooklyn alleen naar de verjaardag komen als Turnbull afwezig zou zijn, maar dat ging er bij David en Victoria Beckham niet in. Zodoende ontbrak hij op onder meer het grote feest en het exclusieve diner.

Veel kritiek

Daarnaast zou ook Nicola Peltz, de huidige partner van Brooklyn, wat moeite hebben met de familie Beckham. Op social media kreeg Brooklyn in ieder geval veel kritiek op zijn absentie.

Het feit dat het echtpaar bewust het familiediner, het uitstapje naar Frankrijk en het feest in Londen oversloeg is natuurlijk groot nieuws in de Engelse pers. The Daily Mail sprak met een bekende van Beckham en die stelde de Engelsen gerust. Adee Phelan, de voormalig kapper van Beckham in de tijd dat hij nog excentrieke kapsels had als speler, trekt zelfs een vergelijking met de legendarische Britse band Oasis. Zij komend dit jaar voor het eerst in 16 jaar weer bij elkaar.

'Er is te veel liefde'

"Het is het eerste kind van David, het komt wel weer goed. Er is te veel liefde om dat niet te doen. Ik kan me niet voorstellen dat de vete lang standhoudt." De kapper is vol vertrouwen, ook omdat hij weer hoe vader en zoon in goede harmonie met elkaar omgaan.

Net als elke andere familie

"Ik herinner me nog heel goed dat hij een klein jongetje was en dat David helemaal gek op hem was." De bekende van Beckham haalt dan ook zijn schouders op over de breed uitgemeten familieruzie. "Ze zijn net als elke andere familie. Ze rouwen, ze treuren, maar wat ik heb gezien toen ik met hem werkte, is dat hij heel close en liefdevol is voor de kleine jongen."