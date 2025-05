Jarige David Beckham (50) wordt in het zonnetje gezet door vrouw Victoria: 'Mijn danspartner voor het leven'

Voetbalicoon David Beckham viert vandaag zijn 50e verjaardag. Die speciale dag laat zijn vrouw Victoria uiteraard niet zomaar voorbij gaan. De modeontwerpster deelt mooie privébeelden van haar man.

Het powerkoppel is al bijna dertig jaar samen. Ze begonnen in 1997 met daten en twee jaar later stapten ze in het huwelijksbootje. Posh en Becks zijn nog steeds gelukkig samen, zo blijkt uit de romantische video van Victoria op Instagram.

De Spice Girls-zangeres eert "mijn alles, mijn beste vriend, soulmate en danspartner voor het leven" met een filmpje waarop ze samen dansen op Islands In The Stream van Dolly Parton en Kenny Rogers, hun favoriete nummer. "Zoals het liedje zegt: we beginnen en eindigen als één, voor altijd in de liefde, we gaan het samen aan, ik hou van jou."

Feest

David viert zijn 50e verjaardag vrijdagavond met een diner in een driesterrenrestaurant in Londen. Samen met de 51-jarige Victoria heeft de voetballegende vier kinderen: Brooklyn, Romeo, Cruz en Harper. Naast zijn kinderen eten naar verluidt ook acteur Tom Cruise en Davids oude teamgenoten van Manchester United mee.

Onlangs liep een feestje ter ere van de 50e verjaardag van oud-voetballer Nicky Butt uit de hand. De voormalige Manchester United-speler heeft volgens The Sun een waarschuwing van de politie gekregen, nadat hij destijds een beveiliger een kopstoot gaf. De beveiliger zou daarbij zijn neus hebben gebroken. Beckham was er getuige van.

Voetbalcarrière

Beckham hing in 2013 zijn voetbalschoenen aan de wilgen na een glansrijke carrière bij onder andere Manchester United en Real Madrid. Sinds 2014 is hij eigenaar van Inter Miami en in 2023 kwam Messi naar de MLS-club.