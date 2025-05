'Familieruzie David Beckham: oudste zoon (26) ontbreekt op belangrijk moment vanwege ruzie om ex'

Het was vorige week groot feest voor David Beckham. De voormalig topvoetballer werd 50 jaar oud en vierde dat uiteraard in stijl met zijn gezin. Toch was er een pijnlijke aanwezige en daar springen de Engelse media gretig op in. Het zou namelijk gaan om een familieruzie.

De stervoetballer die al jarenlang getrouwd is met Spice Girl Victoria heeft drie kinderen, maar daarvan waren er slechts twee op zijn verjaardag. Romeo en Cruz waren gewoon aanwezig, maar de oudste zoon Brooklyn ontbrak. Volgens The Sun ligt daar een soap aan ten grondslag.

Pikante rel vanwege geliefde

Daarin zou een ex van Brooklyn (26) de hoofdrol spelen. Jaren geleden had hij namelijk een kortstondige romanche met Kim Turnbull. En dat is inmiddels de partner van zijn jongere broertje Romeo. Volgens het Engelse tabbloid wilde Brooklyn alleen komen naar het intieme verjaardagsdiner in Londen als Turnbull er niet bij zou zijn. Dat was volgens zijn ouders geen optie, waardoor Brooklyn ontbrak.

Daarnaast speelt er naar verluidt nog iets. De huidige partner van van de inmiddels getrouwde Brooklyn, Nikola Peltz, zou mot hebben met de familie Beckham. The Sun basseert zich in het 'exclusieve' verhaal op anonieme bronnen, maar feit is wel dat Brooklyn tijdens de verjaardag van zijn vader overal ontbrak. Op zijn eigen Instagramkanaal krijgt hij veel kritiek van volgers vanwege zijn absentie.

Feest op veel verschillende plekken

En dat Brooklyn nergens bij was is best een prestatie, want de kersverse vijftiger vierde zijn verjaardag in stijl en op meerdere plaatsen. Zo was er eerst een familiefeest in Cotswolds, in het bijzijn van de (bijna) volledige familie. Daarna kon het vervolgens niet op, want Becks trok voor een trip van 24 uur naar het Franse Bordeaux. Daar gaat Beckham al jaren maar wat graag heen, want het zou zijn favoriete wijnstreek ter wereld zijn.

Veel sterren vieren feestje mee

Tot slot werd er in Engeland nog een flink feestje gevierd. Dat gebeurde in Core, een geliefd restaurant in Londen. Niet alleen David en Victoria waren daar als supersterren, ook andere wereldberoemden als Tom Cruise, Eva Longoria en Gordon Ramsay vierden het feestje mee.