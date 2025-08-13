Kelly Piquet heeft een wijze boodschap gedeeld met haar volgers op Instagram. De vriendin van Formule 1-kampioen Max Verstappen was de afgelopen weken weinig te vinden op sociale media en had daar een goede reden voor.

Piquet heeft liefst twee miljoen volgers op Instagram, maar al die mensen kregen de afgelopen maand weinig content voorgeschoteld van het Braziliaanse model. Ook niet gek, aangezien zij drie maanden geleden moeder is geworden van Lily. Maar er is nóg een reden dat de vriendin van Verstappen zo afwezig was.

'Ik ben een tijd weggeweest van sociale media de afgelopen maand, omdat het leven bedoeld is om offline te leven', schrijft Piquet in haar story. Maar al haar volgers hoefden niet te treuren: 'Misschien maak ik wel een post met de beste zomerfoto's tot nu toe.' De laatste post van de 36-jarige dochter van drievoudig F1-wereldkampioen Nelson Piquet dateert van een ruime maand geleden.

Genieten van een welverdiende vakantie

Piquet bivakkeert deze week met Verstappen en haar kinderen Penelope en Lily op Porto Cervo. Dat is een luxueuze badplaats aan de Smaragdkust in het noorden van het Italiaanse eiland Sardinië. Eerder waren zij nog in Portugal voor een vakantie.

Verstappen was in Portugal echter niet alleen met zijn gezin op vakantie, want er waren ook een aantal familieleden van Piquet bij aanwezig. Onder hen ook haar broer Nelson jr, die vroeger twee jaar in de Formule 1 reed, en zijn vrouw Patsy. De voormalig F1-coureur deelde op zijn Instagram een aantal foto's en video's van de vakantie en in één van de filmpjes speelt Verstappen een hoofdrol.

Lastige periode in Formule 1

Voor Verstappen is het een manier om zijn gedachten te verzetten van het drukke Formule 1-seizoen. Na vier wereldtitels op rij is hij dit jaar opeens niet meer de titelfavoriet. McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris staan ruim voor hem in het WK-klassement. Er lijkt een wonder te moeten gebeuren om het tij nog te keren voor de Nederlander. De Red Bull oogde in de afgelopen maanden simpelweg te langzaam.