Max Verstappen geniet tijdens de zomerstop van de Formule 1 van een welverdiende vakantie. De Formule 1-coureur doet samen met zijn vriendin Kelly Piquet en hun dochter Lily. Ook zijn 'bonusdochter' Penelope is van de partij en die had ook nog wat te vieren.

Verstappen zal na een teleurstellend begin van het seizoen enorm hebben uitgekeken uit naar de zomerstop en na een dramatisch weekend in Hongarije was het eindelijk zo ver. De regerend wereldkampioen kwam daar als negende over de streep en staat daardoor al bijna honderd punten achter op WK-leider Oscar Piastri.

Om de zinnen te verzetten vertrok hij vervolgens naar de zon. Samen met Piquet, dochter Lily en bonusdochter Penelope trok hij in eerste instantie naar Portugal, maar inmiddels zit hij in Porto Cervo op het Italiaanse eiland Sardinië. Dat is een luxueuze badplaats aan de Smaragdkust in het noorden van het eiland.

Verterende beelden van 'bonuspapa' Verstappen

Verstappen was in Portugal echter niet alleen met zijn gezin op vakantie, want er waren ook een aantal familieleden van Piquet bij aanwezig. Onder hen ook haar broer Nelson jr, die vroeger twee jaar in de Formule 1 reed, en zijn vrouw Patsy. De voormalig F1-coureur deelde op zijn Instagram een aantal foto's en video's van de vakantie en in één van de filmpjes speelt Verstappen een hoofdrol.

Penelope, de dochter van Piquet uit haar relatie met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat, was eind juli jarig. Tijdens de vakantie werd dat echter ook nog een keertje gevierd en daar deelde haar oom een video van. Op het filmpje van Piquet jr. is te zien dat Verstappen de kaarsjes aansteekt op een taart die Penelope dan weer moet uitblazen.

Aan de beelden is duidelijk te zien dat de dochter van Piquet zich helemaal thuisvoelt bij de Nederlandse coureur. Met veel moeite lukt haar uiteindelijk om alle kaarsjes uit te blazen en Verstappen viert het feestje uitbundig mee.

Crashgate

Nelson jr. reed in 2008 en 2009 in totaal 28 races voor Renault. Hij was daar de teamgenoot van Fernando Alonso en kwam totaal niet in de buurt van de prestaties van de tweevoudig wereldkampioen. Halverwege zijn tweede seizoen werd Piquet ontslagen, maar dat had vervolgens enorme gevolgen voor het team.

Hij klapte namelijk uit de school over wat er bij GP van Singapore in 2008 was gebeurd. De Braziliaan crashte daar, maar dat ongeluk bleek later in scène gezet. Hij vertelde dat teambaas Flavio Briatore hem had opgedragen om expres te crashen. Het zorgde voor een safety car en de timing was perfect voor teamgenoot Alonso die vervolgens de race won. Het schandaal werd later bekend onder de naam 'crashgate'.