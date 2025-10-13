De Duitse vriendin van FC Barcelona-voetballer Dani Olmo heeft in eigen land voor flink wat opschudding gezorgd. Laura Abla Schmitt, de geliefde van de ploeggenoot van Frenkie de Jong, staat namelijk voor het eerst als model op de cover van een magazine en besloot voor die gelegenheid zichzelf maar direct helemaal bloot te geven.

Olmo in inmiddels ruim een jaar de ploeggenoot van De Jong bij FC Barcelona, maar voetbalde jarenlang voor RB Leipzig en vond in zijn tijd in de Bundesliga de liefde bij de Duitse influencer. Zij heeft op Instagram zo'n 370.000 volgers en op TikTok houden zelfs 430.000 mensen haar verrichtingen in de gaten. Schmitt kondigde vorig jaar al aan dat ze zichzelf ook steeds meer als model op de kaart wil zetten en dat lijkt gelukt, want voor het magazine Tush gaat ze volledig uit de kleren.

Het blad komt deze week uit en dat vond de influencer een heel spannend moment. "Mijn eerste cover is uitgekomen en ik was zo nerveus dat ik de afgelopen 24 uur niet meer normaal na heb kunnen denken", schrijft ze op haar Instagram.

'Het plan was om ondergoed te dragen'

De shoot vond in juli plaats in Hamburg. Schmitt vertelde destijds over die bijzondere ervaring in haar eigen podcast Intouchables. "Ik lag zeven uur lang poedelnaakt op de set. Ik ben een beetje eigenwijs, want ik heb bijvoorbeeld geen bikinifoto's van mezelf op mijn sociale media staan. Maar juist daarom wilde ik uit mijn comfortzone stappen en mijn lichaam laten zien in een grote productie. Het plan was om ondergoed te dragen, maar nu was ik naakt."

In de foto's bedekken bloemen het lichaam van Schmitt grotendeels en dat vond ze tijdens het maken van de plaatsje erg prettig. "Er waren ongeveer 20 mensen op de set, waarvan 15 mannen. Maar we hadden regels, zodat ik niet naakt zou liggen, waar iedereen me kon zien. De mannen zouden weggaan totdat ik onder de planten zat. Ze zorgden ervoor dat het zo discreet mogelijk was."

In haar podcast kondigde Schmitt een jaar geleden de stap al aan en dat heeft alles te maken met een doel in haar leven. "Ik heb een droom: ik zou dolgraag mijn eigen ondergoed- of bikinicollectie willen. Ik zou mijn lichaam dan voor de eerste keer willen laten zien. Ik wil dat doen om vrouwen te steunen. Als ik enkel bikinifoto's zou delen, zou ik goedkoop overkomen. Maar als onderdeel van een modeshow is dat anders. Als iemand me zou vragen of ik in een bikini of ondergoed kan lopen dan zeg ik meteen ja", vertelde ze toen.

Olmo mist interlands Spanje

Olmo heeft zelf in ieder geval flink de tijd om de plaatjes van zijn vriendin eens goed te bekijken, want hij raakte een paar dagen geleden geblesseerd bij een training van het Spaanse team. Hij miste daardoor al de wedstrijd in de WK-kwalificatie tegen Georgië en kan ook dinsdag niet meedoen als de Europees kampioen het opneemt tegen Bulgarije. Spanje staat in de groep bovenaan met negen punten uit drie duels en is daarmee hard op weg naar het WK van volgend jaar.