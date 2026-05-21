Voetballer Rai Vloet is weer op vrije voeten, nadat hij twintig maanden vastzat voor het doodrijden van de vierjarige Gio in november 2021. De 31-jarige Brabander hoopt nog wat van zijn carrière te maken, al weet hij dat clubs er niet happig op zullen zijn. In de gevangenis deed hij er alles aan om op niveau te blijven.

Vloet kwam onder vuur te liggen toen hij op de A4 in Hoofddorp een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Hij reed op dat moment veel te hard en had alcohol in zijn lichaam. De oud-speler van onder meer PSV, NAC Breda, Excelsior en Heracles Almelo zat met een vriend in de auto toen hij rond middernacht op de andere auto inreed, zonder te remmen. Vloet reed 193 kilometer per uur op het moment van de botsing. Op de plek van het ongeval was 130 kilometer per uur de maximumsnelheid.

Twintig maanden in de gevangenis

Vloet werd in april 2023 veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar. Hij ging in eerste instantie in beroep tegen die aanklacht, maar besloot die terug te trekken. Dus verbleef hij de afgelopen twintig maanden achter de tralies. Eerst in Middelburg, later in Roermond. "Ik begrijp dat mensen boos zijn", zegt hij in een openhartig interview met Tubantia. "Mijn familie was dat ook. Zij konden me die dag net zo verfrommelen als de rest, maar hebben me daarna altijd gesteund."

Vloet weet ook dat het tragische ongeval voor altijd aan hem zal blijven kleven. "Dat is iets waar ik mee moet dealen en wat ik moet accepteren", vertelt hij. Toch heeft Vloet de hoop om weer aan voetballen toe te komen. "Er zullen een hoop mensen zijn die niet willen dat ik een tweede kans krijg", erkent hij. Graag wil de voetballer één ding onderstrepen: "De ouders zijn de grootste slachtoffers van dit alles. Het is een gruwelijke fout geweest die avond."

Rai Vloet denkt aan terugkeer als voetballer

In het gevang kwam hij naar eigen zeggen tot rust. Hij werkte er, bezocht zo nu en dan de kerk en voetbalde. Maar bovenal was hij alleen met zijn gedachten. Gio en diens ouders spookten vaak door zijn hoofd. Vloet mag geen contact opnemen met de familie. "Maar als zij ooit openstaan voor een gesprek, ben ik daar altijd toe bereid."

In juni 2024 speelde Vloet zijn laatste wedstrijd voor het Russische FK Ural. Als het aan hem ligt, waren dat niet zijn laatste minuten ooit. "Voetbal verleer je niet", zegt hij. De Brabander denkt nog vier à vijf jaar mee te kunnen op niveau. Dat zal niet in Nederland zijn. Vloet verwacht niet dat clubs uit de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie het met hem aandurven. "Ik ben niet in de positie dat ik kan kiezen", aldus Vloet, die het liefst in Europa blijft.

Wel ziet hij het als een voordeel dat hij nu op vrije voeten is, nu de competities op zijn einde lopen en hij een voorbereiding mee kan draaien. Mocht hij een club vinden, dan zal hij zeker juichen bij het scoren van een doelpunt. "Dat zal misschien negatief worden ingevuld", denkt hij. Vloet zal het vooral doen vanwege de tijd die hij meemaakte. "Ik ben geen slachtoffer, nogmaals. Maar voor dat moment heb ik wel hard gewerkt."

Toch zal hij voor altijd worden herinnerd aan het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. "Dat is niet heel makkelijk meer om te draaien", vertelt Vloet. "Mensen denken uiteindelijk wat ze willen denken. Daar heb ik geen invloed op."

