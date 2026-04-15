Tommie van der Leegte kende een mooie carrière als voetballer bij onder meer PSV en NAC, maar na zijn carrière bleef hij bijzondere momenten meemaken. Zo ging hij, na een hersenbloeding, voor zijn herstel naar familie in Amerika. Maar eenmaal aangekomen in de Verenigde Staten beleefde hij allesbehalve rust. Hij belandde in de gevangenis. "Het ergste dat ik ooit heb meegemaakt."

In de podcast Sportnieuws.nl De Maaskantine kan Tommie van der Leegte luchtig praten over het onderwerp, maar dat is het verhaal allerminst. Hij herinnert zich alles nog als de dag van gisteren. Van der Leegte had net een hersenbloeding gehad en ging voor rust en herstel naar zijn familie in Amerika toe. Eenmaal aangekomen bij de douanecontrole ging het mis. "Mijn kind had een bladzijde uit het paspoort gescheurd, waar normaal stempels op staan. Maar ik had daar nooit naar omgekeken."

Gescheurde bladzijde

Bij een tussenstop in Orlando vond een check plaats en werd zijn paspoort ook onder de loep genomen. "Ze zagen dat ik een pagina miste en toen moest ik mijn telefoon inleveren. Daarop stonden foto's van een periode uit Irak, waar ik zes jaar daarvoor was geweest. Bij een formulier dat je vooraf moet invullen, moest je aangeven of je daar was geweest. Maar omdat dat bezoek niet meer in mijn paspoort stond, werd mij geadviseerd daar 'nee' op te antwoorden."

Die keuze kwam hem duur te staan bij de douane. "Door die foto's op mijn telefoon, wisten ze dat ik daar wel was geweest. Toen zagen ze me als een terrorist en zo werd ik vanaf dat moment ook behandeld. Ik heb daar in een van de zwaarste gevangenissen van Amerika gezeten. Wat je daar zag, dat is echt niet normaal. Ik dacht dat ik er nooit meer uit zou komen. Als ze mij vergeten en ik kom hier niet uit, dan heb ik echt een groot probleem", dacht Van der Leegte toen.

'Ik was bang'

Hij omschrijft in gesprek met Robert Maaskant wat hij die dagen allemaal meemaakte. "Ik was bang voor vechtpartijen of verkrachtingen. Ze zeiden tegen mij dat ik geen nacht alleen mocht zijn. Dus ik heb een nacht met 24 man in een slaapcel gelegen met stapelbedden. Zoveel mensen die daar worden weggedrukt... ik heb geen oog dichtgedaan. Ik ben 50 uur lang wakker geweest."

Het was een surrealistische ervaring. "Een half jaar ervoor had ik een hersenbloeding gehad. Nu ging ik voor mijn rust naar mijn familie. Dan lig je daar 50 uur wakker en krijg je ook geen eten. Ik dacht als ik dit overleef, dan overleef ik alles. Dan komt alles weer goed en dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar het is wel een ervaring die je nooit meer vergeet. Het is het ergste dat ik heb meegemaakt."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe Sportnieuws.nl De Maaskantine is Tommie van der Leegte te gast. De oud-speler van onder meer NAC, PSV en VfL Wolfsburg spreekt over spelen onder Robert Maaskant, het behaalde kampioenschap van PSV en heeft tal van anekdotes uit zijn eigen carrière.

Zo vertelt hij over een ruzie met Rafael van der Vaart en Joris Mathijssen in de Bundesliga, padellen met Wesley Sneijder en twee nachten overleven in een Amerikaanse cel. Hij bespreekt het huidige werkklimaat in de voetballerij en hoe hij probeert dat wat losser te krijgen als teammanager van FC Eindhoven. Beluister de nieuwe aflevering vanaf woensdag 7.00 uur op jouw favoriete podcastkanaal, of op YouTube.