Fotomodel of volleybalster? Gelukkig voor Oranje koos Nika Daalderop voor het laatste en zien we haar op de Spelen

Nika Daalderop is één van de sterspeelsters van het Nederlandse volleybalteam op de Olympische Spelen in Parijs. De Amsterdamse kan ook uitstekend uit de voeten op het strand, maar het had niet veel gescheeld of ze was helemaal geen professionele atleet geworden. Dit weten we over de 25-jarige Daalderop.

Daalderop begon te volleyballen bij VV Daalderop en stapte tien jaar geleden over naar het Talent Team in Papendaal. Zowel in de zaal als op het strand maakte ze al op jonge leeftijd indruk met haar spel. In 2015 én 2016 werd ze dan ook uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

Op het moment dat de eer haar voor de tweede keer ten deel was gevallen, speelde de hoekspeelster al in Duitsland. Na vier jaar in Italië volgde twee jaar in Turkije voor ze in 2023 terugkeerde en tekende bij Allianz Vero Volley Milano.

Imago

Daalderop is behoorlijk actief op sociale media waarop ze zowel sportieve als persoonlijke momenten uit haar leven deelt. Plannen om ook buiten het veld het boegbeeld van Oranje te worden, zegt ze niet te hebben, zo lazen we in Helden Magazine. "Als het gebeurt, vind ik het prima, hoor, maar het is niet per se mijn ambitie om het gezicht van het volleybal te worden."

Daalderop kijkt bijzonder nuchter naar haar sportieve loopbaan: "Ik zie volleybal nog steeds als een uit de hand gelopen hobby, zie het zeker niet als mijn werk. Toen ik klein was, heb ik ook nooit de ambitie gehad om volleybalster te worden, ik vond het altijd gewoon heel leuk om te doen en ben er eigenlijk gewoon ingerold."

Laura Dijkema

Daalderop kan het al vanaf haar debuut in de Oranje-selectie goed vinden met Dijkema. De spelverdeelster mag dan negen jaar ouder zijn, het klikt tussen de twee. Ze genoten samen van The Voice of Holland en zijn vaak te zien op terrasjes in het buitenland.

Fotomodel

Dijkema weet nog goed dat ze Daalderop voor het eerst zag, vertelt ze in Helden Magazine: "Onze fysiotherapeute had tegen mij al gezegd: 'Bij Jong Oranje speelt een meisje dat heel veel potentie en talent heeft, maar het is nog de vraag of ze doorgaat met volleybal, want ze kan ook model worden.'"

Zo af en toe poseert Daalderop voor mooie fotoshoots, maar volleybal werd toch haar dagtaak. En dat komt Oranje goed uit in de jacht op olympisch succes in Parijs.

Lengte

Daalderop hoort bij de langere speelsters in het Nederlandse team. En dat zegt wat, wat vrijwel al haar ploeggenoten komen boven de 1.80 meter uit. De aanvalsters is 1.89 meter.

Ex van Tess Wester

In haar tijd in Duitsland leerde Daalderop de Nederlandse handballer Bobby Schagen kennen. Een journalist van Regio TV Stuttgart bracht de twee samen voor een item en van het één kwam het ander. De volleybalster en haar negen jaar oudere vriend deelden jarenlang foto's van elkaar op sociale media, maar de laatste tijd ontbreken gezamenlijke beelden. Het is onduidelijk of de twee nog samen zijn.

Schagen is overigens de ex van tophandbalster Tess Lieder (toen nog Tess Wester). De keepster is er op de Olympische Spelen niet bij als atleet, maar zal wel veelvuldig op tv te zien zijn: