Mocht Davy Klaassen het voetballen niet meer zien zitten, kan hij altijd nog overwegen om haarstylist te worden. Zijn vrouw Laura Benschop deelde beelden van de middenvelder die het haar van dochter Cruz (1) doet, en dat lijkt hem bijzonder goed af te gaan.

Klaassen lijkt over meer talenten te beschikken dan alleen voetballen. Op TikTok deelt Benschop regelmatig video's van hun privéleven. Zo blijkt mr. 1-0 bijvoorbeeld ook goed te zijn in het bespelen van de piano. Dat is echter niet het enige waar de Ajacied bevlogen in is; in een video die Benschop recentelijk deelde is te zien dat hij ook goed overweg kan met het in model brengen van de krullen van dochter Cruz wanneer Benschop zelf weg van huis is.

'Ik maak me nooit zorgen'

In de video die Benschop op TikTok deelt is te zien dat het stel aan het videobellen is. Benschop kijkt toe hoe Klaassen een knotje in het haar van Cruz brengt. 'Wanneer ik weg van huis ben, maak ik me nooit zorgen om mijn baby, want dit is wat ik zie als we FaceTimen', schrijft Benschop bij de video. 'Kijk hoe trots Davy is met het knotje', luidt het onderschrift, gevolgd door een geëmotioneerde emoji.

Kapster

Klaassen, die dit weekend vrij is vanwege de interlandperiode, kan zijn vrouw ongetwijfeld om tips vragen bij het doen van Cruz' haar wanneer ze van huis is. Benschop is namelijk kapster.

In een video op TikTok vertelde ze eerder dat Klaassen regelmatig in hun kapsalon aan huis te vinden is om haar te helpen met het verzorgen van koffie en thee voor haar bezoekers en het wegvegen van de haren. Klaassen lijkt daar momenteel dan ook alle tijd voor te hebben. Met Ajax komt hij pas op 11 april weer in actie tegen Eredivisie-hekkensluiter Heracles.