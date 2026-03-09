Laura Klaassen-Benschop kan geen genoeg krijgen van haar kleine dochter. Zij en Davy Klaassen werden eerder dit jaar ouders van Cruz. Terwijl de Ajax-middenvelder momenteel in een lastige situatie bij de club zit, neemt hij nu even de tijd om te genieten van een mooi moment met zijn gezin.

Benschop deelt op haar Instagram een foto dat ze Cruz in de lucht houdt en samen op de trap zit, terwijl ze straalt van oor tot oor. 'Baby Cruz wordt vandaag één jaar. Dit kleine meisje heeft zoveel vreugde in ons leven gebracht. We voelen ons zo gelukkig, wauw", schrijft Benschop bij de post. Klaassen was er als de kippen bij om een like en drie hartjes in de reacties achter te laten.

Regent mooie reacties

De volgers van de partner van Klaassen vonden het ook geweldig. 'Zo mooi dat ze later terug kan zien hoe trots jij naar haar kijkt', schreef iemand. Daarnaast regende het felicitaties. Onder meer van Estelle Bergkamp (vriendin Donny van de Beek), Joel Drommel en Blossom Blue (vriendin Noa Lang).

Ondertussen deelde de partner van de Ajacied ook meerdere foto’s in de stories van het feestje met vrienden en familie. Er werd flink uitgepakt met een prachtig gedekte tafel, een glamoureuze taart en een speciaal tafeltje met zitplekken voor jonge kinderen. Het zorgde voor mooie beelden.

Moeilijke tijd voor Klaassen

Het moment met familie en vrienden komt misschien wel op het perfecte moment. Even weg van het voetbal en de druk, om zijn gedachten te verzetten en te genieten van de mensen om hem heen. Sportief gezien is het namelijk onrustig bij Ajax, waar trainer Fred Grim zondagavond weggestuurd als hoofdtrainer. De Amsterdammers staan momenteel vijfde in de VriendenLoterij Eredivisie en daarvoor moest Grim op de blaren zitten.

Clubicoon Klaassen kreeg er echter ook flink van langs. Oud-spits Peter Boeve was nogal kritisch op de aanvoerder van Ajax. "De moed zakt je in de schoenen als je Ajax ziet voetballen, het is verschrikkelijk. Berghuis, Weghorst en Klaassen hebben wel praatjes, maar die laten de trainer gewoon keihard in de steek. Als je ziet hoe de spelers er allemaal bij lopen, die zijn het Ajax-shirt onwaardig. Het slaat gewoon helemaal nergens op, het lijkt wel een degradant."