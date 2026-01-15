Renate Wennemars heeft een column bij De Stentor, waarin zij vaak schrijft over gebeurtenissen binnen haar schaatsgezin. Maar dit keer gooit de vrouw van voormalig topschaatser Erben Wennemars het over een andere boeg.

'Al twee weken denk ik vaak aan haar. Vraag ik me af hoe het gaat. Of ze nog leeft.' De eerste woorden van de column zijn indrukwekkend. Renate Wennemars richt zich op een Iraans meisje op Instagram onder de naam 'normal girl', die na lange tijd van actief posten al sinds 26 december niks meer van zich heeft laten horen.

Het Instagram-account liet de prachtige stad Teheran en het leven in Iran zien. Wennemars - die niet van plan is ooit naar het land in het Midden-Oosten te gaan - was onder de indruk van wat ze zag. 'Normal girl' kwam zelf nooit in beeld. Hooguit haar voeten, of haar kleding, maar haar stem en gezicht nooit.

'Hoe zou het met haar gaan?'

'Misschien zat mijn fascinatie in het feit dat ik wist dat ondertussen dat land ook geregeerd wordt door ayatollahs. Dat je er kunt worden opgepakt door de zedenpolitie. Dat je jarenlang in een cel kunt belanden zonder dat iemand weet waar je bent.' Wennemars vraagt zichzelf dan ook af of dit meisje misschien werd betaald om deze content te maken, om Iran 'normaal te laten lijken'.

Haar laatste post dateert dus van 26 december. Ze gaf in dat filmpje uitleg over de luchtverontreiniging in de stad. 'Toen werd het stil. Er is geen internet meer in Iran. Er zijn protesten in Teheran die bloederig worden neergeslagen en er zijn meer dan 500 doden. Hoe zou het met haar gaan?'

Schaatsfamilie

Waar Wennemars zich in deze column richtte op een maatschappelijke zaak, hoeft dat niet altijd het geval te zijn. In haar vorige verhaal richtte de moeder van regerend wereldkampioen (op de 1000 meter) Joep Wennemars zich namelijk op de matige regelingen die getroffen zijn voor families waarvan hun kind naar de Olympische Winterspelen gaat. "Al deze ‘friends and family’ mogen straks op geheel eigen kosten naar de Spelen."