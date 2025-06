Renate Wennemars, de vrouw van oud-topschaatser Erben, heeft zich uitgesproken over de 'machtige mannen' die de wereld leiden. Volgens haar hebben zij 'griezelig veel invloed'. "Ik vind het hartverscheurend dat er zoveel onschuldige mensen doodgaan."

Wennemars valt erover dat iedereen tegenwoordig een mening heeft over alle gebeurtenissen in de wereld. Politiek en politici: mensen praten er graag over. En dan is zo iemand als Donald Trump natuurlijk een makkelijk onderwerp. Het is bijna onmogelijk om níet iets van hem te vinden", schrijft ze in haar column in het AD over de president van de Verenigde Staten.

"En als je toevallig neutraal bent, dan is er geen ontkomen aan alle tafelgasten op tv die ó-ver-ál verstand van lijken te hebben. En voor je het weet, verkondig je klakkeloos andermans mening." Ze vraagt zich af waarom iedereen zo graag wil zenden en waarom alles als waarheid gebracht wordt. "Ik zit daar helemaal niet op te wachten, joh."

Aparte types

Iedereen mag natuurlijk zijn of haar eigen mening hebben, benadrukt de columniste. En er gebeurt op dit moment ook veel in de wereld om wat van te vinden. "Ik geloof dat we het wel zo’n beetje met elkaar eens zijn over het feit dat het er allemaal niet op vooruit gaat. En dat er een paar machtige mannen griezelig veel invloed uitoefenen. En dat dat op z’n minst aparte types zijn."

Hartverscheurend

Wennemars kan alle gebeurtenissen niet eens bijhouden, laat staan er een mening over vormen. "Ik vind helemaal niks. Ik vind het hartverscheurend ja, dat er zoveel onschuldige mensen doodgaan."

Ze denkt dat er meer vragen moeten worden gesteld, in plaats van meningen te geven. "Om er iets van op te steken. En dat het oke is als je heel veel dingen niet snapt." Maar volgens Wennemars is een mening makkelijker dan een vraag.

Hyrox Erben Wennemars

Haar man Erben was onlangs nog in de VS. Hij deed in Chicago mee aan het WK Hyrox. Wennemars kwam uit in de catgorie 45-49 jaar. Hij hard enorm hard getraind voor zijn deelname, maar dat mocht niet baten. Hij had het enorm zwaar en kreeg twee strafpunten.