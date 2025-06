Erben Wennemars eert bijzondere deelnemer WK Hyrox

Dat Erben Wennemars met zijn 49 jaar nog fit genoeg is om goede prestaties neer te zetten tijdens Hyrox-wedstrijden, is erg indrukwekkend. Op Instagram eert hij een andere deelnemer aan het WK Hyrox, wiens deelname minstens even bewonderenswaardig is.

Onlangs werd Wennemars samen met zijn jongste zoon Niels nog tweede tijdens een dubbele Hyrox. Het WK Hyrox in Chicago liep echter uit in een teleurstelling voor de oud-schaatsprof. Ook in de verenigde staten was Niels aanwezig, echter niet om samen met zijn vader deel te nemen. Wennemars kwam uit in de catgorie 45-49 jaar. Hij hard enorm hard getraind voor zijn deelname, maar dat mocht niet baten. Hij had het enorm zwaar en kreeg twee strafpunten.

Wall balls

"Het was zwaar," zei Wennemars in een video op Instagram, terwijl hij met een teleurgesteld gezicht ‘nee’ schudde. "Ik heb 250 ballen gegooid," legde hij uit, doelend op het onderdeel wall balls. De wall balls vormen een vast onderdeel van een Hyrox-wedstrijd, waarbij deelnemers vanuit een squatpositie omhoog komen en gewichtsballen omhoog gooien tegen een specifiek mikpunt, om dat vervolgens weer te herhalen. "De ballen waren heel zwaar. Ik kon gewoon niet meer. Ze raakten het target niet," blikte Wennemars terug op de loodzware oefening.

Bijzondere deelnemer

Paralympiër David Wetherill deed ook mee aan het WK. Wennemars is onder de indruk en eert de paralympiër met video's van zijn deelname in zijn verhaal op Instagram. Wetherill verscheen onlangs nog met zijn krukken aan de start van de marathon in Londen. "Wij zijn Hyrox!", schrijft de oud-schaatser bij de video.

Vaderdag

Terwijl pa Wennemars zich in de VS letterlijk en figuurlijk helemaal in het zweet werkte, eerde oudste zoon Joep zijn vader op Instagram met een emotionele video van het moment dat vader en zoon elkaar in de armen vielen nadat Joep een gouden medaille won tijdens het WK afstanden in Hamar. "Trots op Erben Wennemars als vader," schreef Joep bij de video op vaderdag.