Voormalig sprinter Hein Otterspeer kijkt in de Sportnieuws.nl-podcast Schaats Inside met trots terug op zijn carrière, maar één gebeurtenis blijft bepalend: het fietsongeluk in 2015. “Dat was wel echt een punt waar ik eigenlijk nog steeds tot de dag van vandaag een beetje van moet herstellen,” zegt hij openhartig. “Ik heb daardoor wel even in de kreukels gelegen.”

De crash, waarbij Otterspeer door de ruit van een auto vloog, betekende een abrupte onderbreking van een seizoen waarin hij net Nederlands kampioen was geworden en tweede op het WK sprint. “Toen ging het eigenlijk allemaal voor de wind. Tot twee maanden later. Dan zie je wel een hoop in het water vallen,” vertelt hij. “Je flow krijgt gewoon eventjes een flinke dip. Daar heb ik wel even mee geworsteld.”

Hoewel hij uiteindelijk wel weer op niveau terugkeerde, bleef de nasleep voelbaar. “De fysieke ongemakken die je daarbij hebt gekregen, het kost gewoon veel energie om er weer bovenop te komen. Ik heb er alles aan gedaan. Maar als antwoord op de vraag of er meer had ingezeten: ja, er had meer ingezeten.”

Toch is Otterspeer niet iemand die bij de pakken neerzit. “Ik heb altijd het gemaximaliseerd wat er op dat moment in mij zat. Dus daar ben ik gerust over.”

Schaatskampioen gaat 'opvallende' uitdaging aan na afscheid: 'Dat kan hij echt niet' In maart kondigde Hein Otterspeer zijn afscheid van het schaatsen aan. Nog geen maand later keert hij alweer terug naar Thialf, maar dan in een nieuwe rol. Otterspeer wordt de rechterhand van Ian Steen bij de nieuwe schaatsploeg Topteam in Thialf. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As bespreken zijn opmerkelijke stap van schaatser naar trainer in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast.

Shani Davis als idool

Tegenover het dieptepunt staat ook een absoluut hoogtepunt, en dat vond plaats op misschien wel het mooiste ijs ter wereld, vertelt Hein. “Mijn allereerste wereldbekerzege was in Nagano. Dat is alweer een tijdje geleden, maar het is wel een moment waarvan ik nog steeds denk: hé, Nagano. Daar heb ik nog altijd een supergevoel bij. Het is de mooiste baan van de wereld. Ik hou van Japan.”

Die overwinning was extra bijzonder vanwege het gezelschap op het podium: “Ik stond met Shani Davis op het podium. Dat zijn voor mij wel idolen geweest. Shani keek ik als klein kind echt tegenop. Hoe hij die bochten doorsprintte...”

Oud-topsprinter Hein Otterspeer (36) grijpt 'mooie kans' in tweede schaatsleven: 'Dat is heel gaaf' Hein Otterspeer (36) kondigde in maart aan te stoppen met schaatsen. Nog geen maand later werd bekend dat hij al weer snel terugkeert in Thialf, maar dan in een iets andere rol. Otterspeer wordt de rechterhand van Ian Steen bij de nieuwe schaatsploeg Topteam in Thialf.

'Dat is hij nog steeds'

Otterspeer herinnert zich nog goed hoe Davis reageerde: “Hij had heel veel respect. Hij was een van de eersten die zei: ‘Hey, geweldig gedaan. Gefeliciteerd. Dit wordt een van de velen, want je gaat goed. Hou het goed voor je en keep the spirit.’ Shani was echt de grootmeester op dat moment. Dat was natuurlijk een groot kampioen. En dat is hij nog steeds.”

De ontmoeting groeide uit tot een vriendschap: “We hebben altijd wel een goede, vriendschappelijke relatie. De afgelopen jaren hebben we altijd even gekletst. Even een praatje. Hij is zeker een inspiratie geweest.”

Sporthart blijft kloppen

Het tekent Otterspeer: met respect voor het verleden, en vastberaden in de toekomst. Ook nu hij als coach een nieuw hoofdstuk is begonnen, blijft zijn sporthart kloppen. “Uiteindelijk, je doet gewoon wat je leuk vindt. En de druk van presteren is er niet meer. Dus je wordt niet meer elke ochtend wakker om een betere schaatser te worden, maar om een betere coach te zijn.”

In de nieuwe aflevering van de schaatspodcast van Sportnieuws.nl schuift Hein Otterspeer aan. Beluister hieronder de podcast of check in via Spotify.