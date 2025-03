Vrouw van tennisicoon Richard Krajicek neemt het op voor vrouw die door Johan Derksen werd bespot: 'Wat is toch die huiver?'

Daphne Deckers, de vrouw van de Nederlandse tennislegende Richard Krajicek, neemt het op voor een vrouw die afgelopen vrijdag nog het mikpunt van spot was in Vandaag Inside, namelijk Catherine Keyl. Er is een ander incident rondom Keyl dat Deckers niet bevalt.

In haar column voor De Telegraaf blikt Deckers terug op de begindagen van RTL4, dat in 1989 werd gelanceerd onder de naam RTL Veronique. Deckers presenteerde voor de zender een programma over muziek. Een van haar collega's bij de zender was Keyl (78).

"Catherine Keyl ‒ een van de eerste vrouwelijke verslaggeefsters – had net veel kritiek gehad, omdat ze van de ’serieuze’ publieke omroep was overgestapt naar die ’barbaren’ van de commerciële televisie", schrijft Deckers.

Catherine Keyl

En nu, dik 35 jaar later, is Keyl nog immer volop actief in de mediawereld. Ze heeft een platform voor senioren, Catherine’s Stijl, schrijft columns en duikt regelmatig op in columns. Keyl houdt er niet zo van om terug te blikken, of in elk geval om alleen maar dat te doen. Ze leeft in het heden.

Dat wekt bewondering op bij Deckers, die Keyl eind 2024 nog ontmoette. "Ik had toen net mijn nieuwe boek uit, De kracht van ouder worden, en ik dacht: Catherine is zo’n beetje de belichaming daarvan. Bijna 80 maar nog steeds volop actief, geopinieerd en ondernemend."

Johan Derksen

Vrijdag kwam Keyl ter sprake bij Vandaag Inside. De uitzending stond deels in het teken van seksualiteit, gezien er een seksuologe te gast was. Derksen kwam met allerlei ranzige uitspraken, onder meer met de suggestie dat hij heel intiem is geweest met Keyl. Daarna moest hij wel 'met shampoo' zijn snor wassen, zei hij.

Opiniedino

Het steekt Deckers dat Keyl onlangs, door Mediacourant, een 'opiniedino' werd genoemd. "Die titel heeft de iets oudere Maarten van Rossum volgens mij nog nooit gekregen", moppert Deckers.

"Wat is toch die huiver voor oudere vrouwen in de media? Of is het toeval dat de gemiddelde leeftijd van de vrouwelijke Op1-presentator 41 jaar was, en die van hun mannelijke collega’s 57?"

Bloot slapen

In haar columns schrijft Decekrs over zowel huiselijke zaken als over maatschappelijke ontwikkelingen. Eerder in maart 2025 schreef ze nog over persoonlijke zaken in de slaapkamer, zoals haar voorkeur om naakt te slapen. Een van haar vriendinnen vindt dat onaangenaan, want die heeft last van een 'zweetreet'.

Manlief Krajicek, winnaar van Wimbledon 1996, slaapt juist wel met van alles en nog wat aan. "Omdat hij zegt dat ik alle dekens naar me toe trek", onthult Deckers.

