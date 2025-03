Johan Derksen overtreft zichzelf qua ranzigheid in Vandaag Inside: 'Toen heb ik met shampoo mijn snor gewassen'

Vandaag Inside was vrijdag seksuologe Daphne Gakes te gast. Onvermijdelijk werd het alsmaar platter en ranziger in de talkshow met Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen.

Genee richtte zich, nadat Gakes was ingeleid, tot Van der Gijp. "Ben je ook gediplomeerd?", vroeg hij schalks. En Gijp beaamde dat: "Ja, ik ben zeer gediplomeerd."

Derksen liet zich niet onbetuigd. "Ja nou, dat is niet bluffen, maar cum laude geslaagd", grapte hij over zichzelf. "Zij is zelfgenoemd seksprofessor. Iedereen met normale ervaring in het seksleven mag zichzelf kenner noemen. Ik kan mensen nog het een en ander vertellen. Mijn eerste les was, doe het met een kaars. Maar dat is helemaal verkeerd afgelopen."

Koning

Genee beweerde vervolgens dat toen Gakes de studio betrad, ze Derksen aansprak als 'de befkoning'. Derksen vindt het een hele eer. "Dat is mijn eretitel." Genee nam het over en zei: "Ik las net een interview met Catherine Keyl en die zei: "Johan is een hele botte man, maar hij is volgens mij wel heel sociaal in bed.""

Derksen ging daar op in: "Ik vind het niet leuk dat Catherine dat zegt. Want die kan het weten", zo zei hij over de 78-jarige voormalig tv-presentatrice. Gijp lachte zich rot: "Die heb je helemaal uit elkaar getrokken." En Derksen: "Toen heb ik wel met shampoo mijn snor gewassen. Ja, volgens mij ben ik heel zachtaardig. Vond je niet?", waarna hij suggestief keek naar gast Hélène Hendriks. "Is Frans in het buitenland?", zo verwees hij naar haar vriend Frans Vinju.

Voorlichting

Het gesprek werd iets serieuzer en spitste zich toe op seksuele voorlichting. Vroeger werd dat amper gegeven aan opgroeiende mensen. "Ik ben in de jaren 50 opgegroeid", zei Derksen, die is geboren in 1949.

"Daar was dat echt een groot taboe. Je mocht niet naar bepaalde dingen op tv kijken. Ik was zestien en ging naar het internaat van Go Ahead Eagles. Daar lag het blad 'De Lach' in de leesmap. De trainers wilden dat blad eruit, want daarin stonden dames in bikini's en grappige tekeningetjes. Echt seksuele voorlichting kreeg je niet. Op mijn vijftiende deed ik het voor het eerst. Ik stak het maar ergens in een gat en dat was toevallig het goede."