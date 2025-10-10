Thomas Müller is weer eens gespreksonderwerp in Duitsland. De 36-jarige aanvaller van de Vancouver Whitecaps duikt op in geruchten over een terugkeer bij het nationale elftal én trekt de aandacht met een opvallende nieuwe look in Canada.

In Canada laat Müller zien dat hij het nog altijd kan. Met de Vancouver Whitecaps won hij onlangs de Canadese beker en werd hij daarmee de meest succesvolle Duitse speler aller tijden, met inmiddels 35 hoofdprijzen op zijn naam.

Müller kondigt 'groot nieuws' aan

Toch lijkt Müller ook al vooruit te kijken naar het volgende hoofdstuk in zijn loopbaan. Vrijdag deelde hij op Instagram een foto waarop hij glimlachend een contract ondertekent, met daarbij slechts één opvallende zin: "Groot nieuws op komst! #Zomer2026."

Wat hij precies bedoelde, liet hij in het midden. Maar volgens het Duitse BILD gaat het om een samenwerking met MagentaTV, de streamingdienst van Deutsche Telekom. Daar zal Müller tijdens het WK van 2026 te zien zijn als analist, met een mix van analyses, spontane live-reacties en luchtige gesprekken helemaal in zijn eigen stijl. Daarmee treedt hij in de voetsporen van oud-ploeggenoten als Bastian Schweinsteiger, Mats Hummels en Per Mertesacker, die inmiddels ook vaste gezichten op televisie zijn geworden.

Geruchten over rol bij Duitsland: Nagelsmann houdt de deur op een kier

Naast zijn nieuwe baan in de media blijft ook zijn toekomst bij het Duitse elftal onderwerp van gesprek. Volgens Sky Germany overweegt bondscoach Julian Nagelsmann om Müller in de toekomst een rol te geven binnen zijn technische staf. De geruchten zorgden in Duitsland voor flink wat ophef, maar Nagelsmann zelf tempert de geruchten.

"Thomas is absoluut een kandidaat voor zo’n functie", zei de bondscoach tegen Sky. "Hij heeft alles in zich om hoofdtrainer te worden. Wat nu niet is, kan in de toekomst nog komen." Toch temperde Nagelsmann de verwachtingen: "Hij heeft nog een contract in Canada tot eind 2026. Zijn club zal niet blij zijn als hij zegt: Ik kom twee weken later, want ik wil assistent zijn bij Duitsland."

Müller steelt de show bij NBA-wedstrijd

Müller geniet zichtbaar van zijn avontuur in Noord-Amerika, waar hij bij Vancouver Whitecaps nog altijd schittert. Ook buiten het veld blijft de 36-jarige Duitser volop in de spotlights. Tijdens een NBA-wedstrijd van de Toronto Raptors verscheen hij in een opvallende outfit: crèmekleurige cropped broek, beige shirt, zwart leren jasje en glanzende loafers zonder sokken. Daarnaast pakte hij zelf even de basketbal om een paar ballen richting de ring te gooien.

Zijn nieuwe look, compleet met kort getrimde baard en wat langer haar, zorgde op Instagram voor een storm aan reacties. Zijn nieuwe look, met kort getrimde baard en iets langer haar, leverde op Instagram een golf aan reacties op. "Zelfverzekerd, stijlvol en helemaal Müller", schreef een volger. Met zijn vorm, zijn plannen én zijn gevoel voor show bewijst de Duitser dat hij, ook aan de andere kant van de oceaan, nog altijd volop in de spotlights staat.