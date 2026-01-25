De vrouw van Aaron Wan-Bissaka heeft zich in de nesten gewerkt. De 27-jarige April Francis moet volgens Britse media mogelijk de cel in vanwege roekeloos rijgedrag en het veroorzaken van een ongeluk.

Francis reed in de auto zonder haar vriend toen ze een ongeluk veroorzaakte in de Londense wijk Essex. De vrouw, die al sinds 2020 met Wan-Bissaka samen is, reed een voetganger aan die met levensgevaarlijke verwondingen in het ziekenhuis kwam te liggen. Francis wordt nu aangeklaagd vanwege roekeloos rijgedrag en het veroorzaken van een ongeluk. Binnenkort volgt de rechtszaak en de strafeis, maar voor dergelijke feiten zou je in Engeland een celstraf van vijf jaar kunnen krijgen.

De rechtszaak vindt plaats op 17 februari en dan zal over het lot van Francis beslist worden. Het incident vond plaats in september 2025 en het slachtoffer zou nog altijd niet goed ter been zijn. Wan-Bissaka en zijn vriendin Francis hebben allebei nog niet gereageerd op het ongeval en de rechtszaak die daar nu aan vast hangt.

Wan-Bissaka

Wan-Bissaka ontmoette Francis in 2020, toen de verdediger nog voor Manchester United speelde. Die club haalde hem voor veel geld, maar de back kwam nooit helemaal goed uit de verf in Manchester. De 28-jarige vleugelverdediger werd dan ook in de zomer van 2024 verkocht aan West Ham United. Die club betaalde meer dan 17,5 miljoen euro voor Wan-Bissaka, maar in Londen is hij uitgegroeid tot vaste basisspeler. Dit seizoen staat de teller al op vijftien wedstrijden en één assist namens de huidige nummer achttien van de Premier League.

Wan-Bissaka werd geboren in Londen, maar switchte onlangs van nationaliteit voor zijn interlandkeuze. De verdediger komt tegenwoordig uit voor de Democratische Republiek Congo. Voor dat land heeft Wan-Bissaka nu al negen interlands gespeeld en schitterde hij op de meest recente editie van de Afrika Cup. Ook kan het land zich nog altijd kwalificeren voor het WK voetbal in de zomer. In maart speelt DR Congo de interncontinentale play-offs, waarin het onder andere moet afrekenen met andere deelnemers zoals Suriname en Bolivia.

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.