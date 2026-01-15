Het gaat niet goed met de vrouw van Marco van Basten. Dat maakt de voetballegende via zijn werkgever Ziggo Sport bekend. Van Bastens partner Liesbeth is ernstig ziek.

Van Basten zal daardoor de komende maanden niet te zien zijn op de voetbalzender, waar hij normaal gesproken analist is. Ook schoof hij wekelijks aan bij het praatprogramma Rondo, maar ook door dat optreden gaat voorlopig een streep. 'Zijn vrouw Liesbeth is ernstig ziek en ondergaat de aankomende maanden een intensieve, deels ook preventieve, behandeling', laat Ziggo Sport weten.

"Ik wil me de komende maanden volledig wijden aan het herstel van Liesbeth", laat Van Basten via zijn werkgever weten. "Het wordt ongetwijfeld een zware tijd, maar we hebben veel vertrouwen op een goede afloop."

"We zijn erg geschrokken van dit nieuws. We leven mee met Liesbeth, Marco en hun gezin en wensen hen heel veel sterkte in de komende tijd", laat Marcel Beerthuizen, directeur van Ziggo Sport, weten.

Al decennia samen

Van Basten en zijn huidige vrouw leerden elkaar in de jaren 80 kennen. Ze kregen een relatie en na een korte pauze trouwden ze in 1993 bij Kasteel de Haar in Haarzuilens. Op dat moment had het koppel al twee dochters: Rebecca en Deborah. Na de trouwerij kwam zoon Alexander nog ter wereld.

Getroffen door eerder leed

Van Basten kreeg al heel wat voor de kiezen in zijn leven. Zo zag hij op zesjarige leeftijd een jeugdvriend door het ijs zakken en verdrinken. Daar vertelt hij openhartig over in zijn biografie Basta. Daarnaast kreeg zijn moeder Lenie een herseninfarct en later een hartinfarct. Het zorgde ervoor dat zij een groot deel van Van Bastens rijke voetbalcarrière miste.

Zijn vader nam de zorg over. In 2014 overleed Van Basten senior, waarna de voormalig voetballer te maken kreeg met hartklachten. Als trainer van AZ had Van Basten last van hartkloppingen, als gevolg van spanningen in de privésfeer. Niet veel later stopte de oud-voetballer met het trainersvak, waarna hij voetbalanalist werd. Dat doet hij sinds een aantal jaar voor Ziggo Sport.