Feyenoord boekte donderdag een welkome zege op Sturm Graz in de Europa League (3-0) na een dramatische periode. Middenvelder Luciano Valente was opgelucht na de overwinning en hoopt dat het 'het begin is van iets moois'.

"Ik was bijna vergeten hoe het voelt om te winnen en te kunnen lachen na een wedstrijd", zei Valente na afloop. "Vandaag hebben we dat gelukkig weer mogen ervaren." Feyenoord had 6 december tegen PEC Zwolle voor het laatst een wedstrijd gewonnen.

"We moeten nu niet te hard van stapel lopen en de polonaise lopen. Het is maar één overwinning. Maar dat het fijn voelt, is wel duidelijk. Hopelijk is het het begin van iets moois", aldus Valente.

De Rotterdammers hebben een hectische week achter de rug. Feyenoord verloor zondag met 4-3 van Sparta. Trainer Robin van Persie botste na afloop met middenvelder Quinten Timber, die inmiddels naar Olympique Marseille is vertrokken.

Kritische fans

"Bij voetbal hoort emotie. Bij FC Groningen heb ik een vergelijkbare periode meegemaakt. Feyenoord is natuurlijk een grotere club, met een grotere aanhang. Dat merk je." De harde kern kwam donderdag nog met een kritisch spandoek gericht aan het bestuur van de club.

"Het is hectisch en zwaar. Dat hoort ook bij voetbal, het is niet altijd leuk en mooi", aldus Valente. "Het is ook niet dat ik de supporters niet begrijp. Natuurlijk verwachten ze meer van een club als Feyenoord. Nu winnen we gelukkig. Ik wil niet zeggen dat dat door één gesprek komt."

Contract

De 22-jarige Valente is bezig aan zijn eerste seizoen bij Feyenoord en heeft nog een contract tot de zomer van 2029. "We zijn aan het praten over mijn contract. Of dat gaat om het verbeteren of verlengen van mijn contract? Als er nieuws over is, horen jullie dat wel."

Alles over Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.