Michael van Gerwen plaagt Luke Littler met vermeende vriendin: 'Zaten wel heel dicht bij elkaar'

Luke Littler heeft een nieuwe liefde in zijn leven. De 18-jarige wereldkampioen brak vorig jaar met zijn vorige (oudere) vriendin. Vincent van der Voort spotte het vermeende nieuwe liefje van de darter, vertelt hij in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Littler blijft onduidelijk over zijn relatiestatus.

De Engelsman is inmiddels zo'n sporticoon geworden dat hij achtervolgd wordt door de roddelpers, zeker als er een nieuwe vriendin in beeld is. De in de bosjes verscholen roddelpers spotte Littler samen met de 19-jarige Faith Millar. De schoonheidsspecialiste uit Wigan reisde met het supertalent mee naar een dartstoernooi.

Eerste foto's van dartskampioen Luke Littler en vermeende nieuwe vriendin: 'Een hele lieve meid' Wereldkampioen darts Luke Littler (18) had toen hij bij het WK 2024 doorbrak een relatie met Eloise Milburn. In juli 2024 maakte de Engelse topper het uit en sindsdien is hij vrijgezel. Maar volgens Engelse media is er inmiddels een prille nieuwe liefde in zijn leven.

Vriendin Luke Littler

"Oh die heb ik gezien afgelopen week in de ingooiruimte", reageert Van der Voort als presentator Damian Vlottes naar de vriendin van Littler vraagt. "Is het écht zijn vriendin?", vraagt hij zich af. "Hij zegt van niet", vertelt ex-darter Van der Voort.

Niet Van der Voort, maar beste vriend Michael van Gerwen durfde de vraag wel aan. "Ze zaten met z'n tweeën op een bankje redelijk dicht bij elkaar. En hij zegt: 'Nee, we zijn gewoon vrienden'". De twee Nederlandse darters geloofden er niets van. "Ja ja, zo zit ik ook altijd met m'n vrienden op de bank", lacht Van der Voort.

Nummer 52 van de wereld doet Luke Littler pijn, Raymond van Barneveld blijft jojo op de vloer Luke Littler lijkt soms onklopbaar, maar de 18-jarige dartssensatie kan ook nog gewoon verliezen van 'vergeten' spelers. Dat bleek maandag wel weer tijdens Players Championship 9. In Leicester viel voor hem en voor bijna alle Nederlanders al voor de kwartfinales het doek.

'Ik had niet zoveel vriendinnen'

Van der Voort spreekt zich uit over zijn tijd als 18-jarige darter. "Ik had op 18-jarige leeftijd niet zo heel veel vrouwelijke vriendinnen, waar ik bevriend mee was en geen andere gedachten bij had", vertelt Van der Voort op zijn typische droge manier. "Ik weet niet hoe dat bij hem zit. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar als ik een vriendin naar het darten meenam, dan hoopte ik dat het wel wat meer zou worden dan een vriendschap. Maar ja weet je, 18 jaar joh. Laat ze lekker gaan."

Het privéleven van Littler zal de komende tijd nog onder een vergrootglas blijven liggen. "Dat is hoe het gaat nu. Alles wat die jongen doet wordt breeduit uitgemeten in de media. Dat gaat alleen maar erger worden."

Topdarter Michael van Gerwen bezig met 'groter plan', meerdere redenen voor zijn afwezigheid Michael van Gerwen is maandag en dinsdag de grote afwezige tijdens Players Championships 9 en 10 in Leicester. De Nederlandse topdarter laat om meerdere redenen verstek gaan op de twee vloertoernooien bij de PDC. Dat laat zijn vriend Vincent van der Voort weten in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door vertelt Vincent van der Voort over de miljoenen aan prijzengeld op het WK darts, de nieuwe vriendin van Luke Littler en het bijzondere opkomstnummer van Gerwyn Price. Presentator Damian Vlottes legt de gestopte profdarter pittige stellingen voor en in 'Kroegpraat' wordt Dirk van Duijvenbode teruggepakt. Luister dit en nog veel meer in de nieuwe aflevering hieronder of check in via bekende platformen als Spotify, YouTube en Apple Podcasts.