Eerste foto's van dartskampioen Luke Littler en vermeende nieuwe vriendin: 'Een hele lieve meid'

Wereldkampioen darts Luke Littler (18) had toen hij bij het WK 2024 doorbrak een relatie met Eloise Milburn. In juli 2024 maakte de Engelse topper het uit en sindsdien is hij vrijgezel. Maar volgens Engelse media is er inmiddels een prille nieuwe liefde in zijn leven.

De roddelpers zat in de bosjes verscholen en zag dat Luke the Nuke op stap was met Faith Millar (19). Zij is een schoonheidsspecialiste uit Wigan, wat niet zo ver weg is van Littlers geboorteplaats Warrington. Geruchten over hun prille relatie verschenen al eerder in de week, maar nu is er ook fotobewijs.

Faith Millar

Donderdagavond won Littler de achtste speelavond van de Premier League Darts, waardoor hij nog steviger bovenaan de ranglijst kwam te staan. Hij verliet in Newcastle de Utilita Arena met Faith in zijn nabijheid, aldus The Sun. "De regerend wereldkampioen plaatste zijn hand op die van de negentienjarige vrouw bij het verlaten van de speelhal", aldus de krant.

Wereldkampioen Luke Littler (18) verdient in recordtempo klauwen met geld bij Premier League Darts Er staat geen maat op Luke Littler in de Premier League Darts. De huidige wereldkampioen strooit met gemiddeldes van dik boven de 100 en gooit de ene na de andere 180. Het zorgde ervoor dat hij donderdag in rap tempo 10.000 pond rijker was.

Lieve meid

Het tweetal werd begeleid door een beveiliger. Hun eerste ontmoeting was in februari, aldus de publicatie. Het team rondom Littler wilde niet reageren op vragen van The Sun. Maar de krant wist wel een bron te spreken te krijgen die meer weet.

Die zegt: "Faith en Luke hebben elkaar enkele weken geleden ontmoet. Het klikte gewoon en sindsdien hebben ze best veel tijd met elkaar doorgebracht. Ze wonen redelijk dicht bij elkaar, waardoor het eenvoudig is om elkaar te zien. Faith heeft de moeder en vader van Luke al ontmoet en ook enkele vrienden waarmee hij is opgegroeid."

Exclusive: Luke Littler and rumoured girlfriend spotted together for first time after latest winhttps://t.co/qLwz4ibnWB — Express Sport (@DExpress_Sport) March 28, 2025

"Ze is ook enkele keren bij hem thuis geweest", zo gaat de bron verder. "Ze wil op de achtergrond blijven, maar ze wordt al benaderd door fans van Littler, die meer over haar willen weten. Verder is er geen spectaculair verhaal over haar te vertellen. Ze is een doodnormale en hele lieve meid."

Ex-profdarter nu eens zelf 'slachtoffer' van hilarisch én smerig verhaal: 'Je denkt dat het een keer klaar is' Let op: onderstaand verhaal kan als smerig worden ervaren en kan je maag doen keren. Maar slachtoffer Vincent van der Voort kan er zelf nu smakelijk om lachen. De ex-profdarter is zelf eens slachtoffer van een hilarische anekdote in de rubriek 'Kroegpraat' van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

Eloise Milburn

In juli ging Littler uit elkaar met zijn toenmalige vriendin Eloise Milburn. Volgens de Engelse darter was de koek op, omdat de twee elkaar bijna niet konden zien door het drukke schema van de sensatie. Uiteindelijk bleef het stel tien maanden bij elkaar. Ze besloten wel om vrienden te blijven, maar Littler moest zich meer kunnen focussen op zijn sport.