'Walvis' Kelly Piquet telt in comfortabele kleding af naar bevalling: 'Dit draag ik tot het einde'

Het zijn spannende weken voor Max Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet. Ze verwachten binnenkort hun eerste kindje, dus is het aftellen geblazen. De babybuik van de Braziliaanse wordt steeds groter, waardoor ze zich in comfortabelere kleding moet werken. Maar ze heeft iets gevonden dat tot het einde van de zwangerschap lekker zit.

De Braziliaanse is naast model en vriendin van Verstappen ook nog eens influencer. Op haar Instagram maakt ze een video waarin ze de comfie set aanbeveelt. Een beeld later showt ze nog even hoe groot haar babybuik inmiddels is. Piquet is dan ook bijna uitgerekend.

Eind maart, begin april zal de nieuwste racecoureur in de familie Verstappen/Piquet geboren worden. Met een viervoudig wereldkampioen als vader, een opa (Nelson Piquet) die drie wereldtitels heeft en een andere opa die meer dan 100 races in de Formule 1 reed, kan het niet anders dat Verstappen-junior ook achter het stuur kruipt.

Walvis 'tot het eind'

Piquet voelt zich momenteel heerlijk in onesies; comfortabele kleding dat uit één stuk bestaat. "Dit zal ik dragen tot het einde", reageert ze lachend onder een foto van zichzelf met een grijs 'chillpak'. Ze zet er ook een emoji van een walvis bij, om haar buik te ridiculiseren.

Kelly Piquet draagt voorlopig niks anders dan onesies. ©Instagram Kelly Piquet

Afleiding voor Max Verstappen

Verstappen heeft al duidelijk gemaakt dat de geboorte van zijn eerste kind niet prioriteit nummer 1 heeft als er een raceweekend bezig is. In de jacht op een vijfde wereldtitel kan hij ieder punt gebruiken, zeker nu Red Bull aanzienlijk langzamer is dan McLaren (en ook Ferrari en Mercedes). Toch zal de baby een welkome afleiding zijn voor de Nederlander.

Het is namelijk behoorlijk onrustig achter de schermen bij Red Bull. Na twee teleurstellende grands prix werd Liam Lawson tegen de zin van Verstappen in aan de kant geschoven. Yuki Tsunoda is vanaf nu de nieuwe teamgenoot van de Nederlander, hij debuteert op 'eigen grond' bij de Grand Prix van Japan.

Verstappen neemt geen gas terug

Fans van Verstappen hoeven niet te vrezen dat hij het rustiger aan gaat doen zodra de kleine is geboren. Dat sprak hij zelf meermaals uit, evenals zijn vader Jos. "Als ik naar mezelf kijk... had dat absoluut geen invloed op mij. Ik denk dat dat bij Max ook niet zo is", vertelde Verstappen senior bij De Coen & Sander Show op JOE.