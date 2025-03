Hoogzwangere vriendin van Max Verstappen verlangt terug naar verwensessie: 'Ik mis dit'

Kelly Piquet en Max Verstappen tellen momenteel de dagen af totdat hun eerste kindje samen geboren zal worden. De Braziliaanse is bezig aan haar laatste loodjes en kan het dus goed gebruiken om flink in de watten gelegd te worden. Piquet denkt dan ook met weemoed terug aan haar laatste tripje naar Parijs.

Voor Piquet en Verstappen zijn het nu wel hele spannende dagen. De Braziliaanse is hoogzwanger en dus kan het ieder moment gaan gebeuren. Als de vriendin van de viervoudig F1-wereldkampioen gevoel voor timing heeft, zou deze week het ideale moment zijn voor die bevalling. Verstappen heeft na de races in Australië en China namelijk eindelijk een weekendje vrij voordat hij weer drie weken achter elkaar aan de bak moet.

Piquet bracht eerder deze maand nog een paar dagen door in Parijs voor haar werk, maar keerde vorige week terug naar huis voor de laatste loodjes van haar zwangerschap. In Monaco maakt ze zich op voor de bevalling, maar ze denkt wel met weemoed terug aan haar bezoekje aan de Franse hoofdstad.

'Ik mis dit'

Op Instagram deelt ze namelijk een foto en een video die ze maakte terwijl ze in 'de stad van de liefde' was. "Ik mis deze massage in Parijs", schrijft de Braziliaanse bij de foto van een masseuse bij een massagetafel. In de video is vervolgens te zien hoe de schouder en nek van Piquet gemasseerd worden.

Piquet moet de massages uit Parijs dus missen, maar wie weet kan deze week haar vriend die taak op zich nemen. Verstappen vloog na de race in China van afgelopen zondag namelijk direct terug naar huis om zijn vriendin bij te staan.

Kelly Piquet verlangt terug naar een massage. © Instagram

Spoedoverleg

De Nederlandse coureur heeft daarbij wel een probleem, want zijn team Red Bull houdt deze week een spoedoverleg in de fabriek door de tegenvallende prestaties van de auto. Verstappen zou deze week voor die vergadering speciaal naar Engeland afreizen.

Daar zou ook de positie van teamgenoot Liam Lawson ter sprake komen. Waar Verstappen met een tweede en een vierde plaats voorlopig ijzersterk presteert, is de Nieuw-Zeelander nog altijd puntloos. Het lijkt er dan ook sterk op dat hij al na twee races het veld moet gaan ruimen.