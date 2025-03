Red Bull-adviseur ziet emotionele Max Verstappen: 'Maar dit is ook in het voordeel van hem'

Een ondermaatste Liam Lawson moest al na twee raceweekenden Red Bull verlaten, tot grote ergernis van Max Verstappen. De Nederlander had hem langer de kans willen zien krijgen, maar bij Red Bull weten ze zeker dat dit de beste keuze is. Oók voor Verstappen.

"We weten dat Max niet blij is", zegt een openhartige Helmut Marko tegen De Telegraaf. Marko is adviseur van Red Bull Racing en is al jaren een soort mentor voor Verstappen. In dit geval moest hij tegen zijn favoriete coureur ingaan: "Maar we hebben twee auto's vooraan nodig. Niet alleen voor het constructeurskampioenschap, maar ook om Max aan zijn vijfde wereldtitel te helpen."

Red Bull heeft ervoor gekozen om de meer ervaren Yuki Tsunoda in het zitje naast Verstappen te zetten. "Dan kun je strategisch meer bewerkstelligen in races. We kunnen de ervaring en vorm van Yuki nu goed gebruiken. Dat telt. Aan het einde van de rit is dat in het voordeel van het team. En dat betekent dus ook in het voordeel van Max."

Lawson vs. Tsunoda

Lawson bewandelt de omgekeerde route, naar zusterteam Racing Bulls. Daar reed de Nieuw-Zeelander vorig seizoen ook een handvol races voor. Het wekt de vraag nogmaals op waarom Red Bull niet meteen voor de ervaren Tsunoda heeft gekozen. Marko legt uit dat de Japanner nu een nieuw management heeft en stabieler rijdt dan ooit.

Overigens is de Oostenrijkse adviseur er niet bang voor dat Lawson nu opeens sneller is dan Tsunoda. De Racing Bull is namelijk makkelijker te besturen. Marko weet dan ook dat die auto zomaar sneller kan zijn in de kwalificatie, maar minder in de race. "Tsunoda heeft al laten zien dat hij in die auto veel ervaren coureurs achter zich kon laten. We gaan het zien volgende week."

Volgende week staat de Grand Prix van Japan op het programma, een thuisrace voor Tsunoda. De race op zondag begint om 7.00 uur.