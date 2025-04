Weer een liefdeskoppel in de schaatswereld: Nederlandse topper geniet met Belgische collega van vakantie

In de schaatswereld zijn er inmiddels aardig wat koppels te vinden. Kjeld Nuis en Joy Beune zijn daar misschien wel het bekendste voorbeelden van, maar er is ook een Nederlands-Belgisch stel. Topschaatsster Dione Voskamp geniet namelijk samen met een van onze zuiderburen van haar vakantie.

Voskamp deelt op haar Instagram een aantal bijzondere beelden van een tripje naar de Deense hoofdstad Kopenhagen. De schaatsster was daar samen met de Belgische schaatser Indra Médard en uit de foto's wordt wel duidelijk dat het koppel zich prima vermaakt heeft.

Overigens is de schaatsster ook nog iets opgevallen tijdens haar bezoek aan Kopenhagen. "De stad waar er meer fietsen dan mensen zijn", schrijft ze namelijk bij haar bericht op het sociale medium.

Veel liefde in de schaatswereld

Voskamp en Médard zijn bij lange na niet de enige twee schaatsers die het ook naast het ijs erg goed met elkaar kunnen vinden. Angel Daleman en Beau Snellink maakten tijdens de WK afstanden in maart bekend dat ze een setje zijn en zij traden daarmee in de voetsporen van flink wat andere grote namen.

Unieke prestatie

Voskamp plaatste zich aan het begin van het seizoen voor de World Cup op de 500 meter door bij het kwalificatietoernooi als tweede te eindigen achter Jutta Leerdam. Het werd voor de 27-jarige Voskamp uiteindelijk een heel bijzonder seizoen, want voor de eerste keer in haar carrière lukte het haar om op het podium te eindigen bij een wereldbekerwedstrijd. De sprintster deed dat zelfs twee keer. Ze eindigde als tweede bij de World Cup in Nagano en voegde daar een derde plaats in Peking aan toe.

De rijdster van Team Novus eindigde uiteindelijk als zevende in het eindklassement, maar dat had nog wel wat hoger kunnen zijn als ze niet was gevallen tijdens het laatste wereldbekerweekend in Heerenveen. Het seizoen eindigde overigens wel in een domper, want Voskamp liep deelname aan de WK afstanden mis.

Specialist op massastart

Médard specialiseert zich vooral op de massastart. Hij deed ook mee aan de WK afstanden op dat onderdeel en eindigde daar als zevende. De Belg reed ook de 1500, maar kwam daar niet verder dan de 23ste tijd. Medard eindigde dit seizoen net als zijn vriendin tweemaal op het podium in de World Cup en dat leverde hem een vijfde plaats op in het eindklassement van de massastart.