'Teamgenote' van Jutta Leerdam ziet enorme boost voor schaatssport: 'In deze tijd hoort dat erbij'

Jutta Leerdam is op papier 'teamloos', maar maakte afgelopen seizoen de nodige trainingsuren bij Team Novus. Daar werkte zij zich samen met medesprintster Dione Voskamp in het zweet. De 28-jarige Voskamp heeft mooie woorden over voor 'Jut'.

Voskamp maakt zich momenteel op voor het allerlaatste toernooi van het seizoen: de Zilveren Bal. Daar nemen de snelste sprinters het tegen elkaar op, op de 100 meter. De rijdster van Novus vindt dat geweldig, omdat zij op die afstand op haar best is. Sterker nog: van haar mag de kortste afstand ook op de Olympische Spelen komen, zegt ze tegen Sportnieuws.nl.

Behalve Voskamp is ook wereldtopper Femke Kok aanwezig in Leeuwarden, Leerdam ontbreekt. Laatstgenoemde reisde na de WK afstanden met haar vriend Jake Paul in een privéjet naar Puerto Rico, waar de Amerikaanse bokser woont. Dat ze op de Zilveren Bal ontbreekt is geen ramp: volgens Voskamp doet ze al meer dan genoeg voor de sport.

'Schaatssport heeft Jutta Leerdam en Joy Beune nodig'

Voskamp kreeg de stelling: 'Mensen als Jutta Leerdam en Joy Beune zijn nodig voor de sport, ook voor de brede uitstraling via Instagram.' Leerdam geeft met haar vijf miljoen volgers op het sociale media-kanaal de schaatssport een boost, terwijl Beune ook voor extra aandacht zorgde met een naaktreportage in de Playboy.

Voskamp is het met de stelling eens: "Ja, ik denk dat het een super goede combinatie is. Sociale media worden steeds belangrijker. Je ziet bij Jut dat er steeds meer kinderen op schaatsen willen doordat ze haar zien. Natuurlijk, in deze tijd hoort dat erbij."

De Zilveren Bal

Beune - die juist furore maakt op de lange afstanden - zal er woensdag ook niet bij zijn in Leeuwarden. En dus zullen de ogen gericht zijn op Voskamp, drievoudig winnares van het toernooi. Over die Zilveren Bal ging de volgende stelling: 'Het concept zou internationaal omarmd moeten worden.'

"Ja, dat moet", is Voskamp duidelijk, "en een 100 meter op de Olympische Spelen, dat zou nog gaver zijn. Het is gewoon spektakel, toch? In atletiek heb je het ook, waarom niet in schaatsen?"

Femke Kok

Kok zal een van haar grootste concurrenten worden bij de strijd om de zege op de 100 meter. En dat is Kok niet voor het eerst dit seizoen. Voskamp benoemt haar sowieso als grootste concurrent: "Want zij pakt elke keer goud. Maar in Nederland hebben we écht veel vrouwen die dicht bij elkaar liggen."