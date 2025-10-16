Carlos Alcaraz begon donderdagavond onder het toeziend oog van een immens populaire gast aan het demonstratietoernooi Six Kings Slam in Saoedi-Arabië. Niemand minder dan streamer IShowSpeed werd op de tennisbaan uitgenodigd en zorgde meteen voor spektakel.

De Amerikaanse streamer heeft op twintigjarige leeftijd al de wereld veroverd. Darren Jason Watkins Jr., die eigenlijk alleen maar bekend is onder zijn pseudoniem IShowSpeed, verzamelde op Instagram al bijna 45 miljoen volgers en heeft op YouTube datzelfde aantal aan abonnees. Aangezien het grote geld en de aandacht momenteel in Riyad te verdienen is, zei de Amerikaan maar wat graag 'ja' op een uitnodiging van de organisatie van de Six Kings Slam.

Liever Alcaraz dan landgenoot

Hij mocht zowaar de toss verzorgen bij de eerste halve finale tussen Carlos Alcaraz en Taylor Fritz. De umpire moest aan de jongeling uitleggen hoe het werpen van een muntje werkt om te bepalen welke toptennisser mocht beginnen. IShowSpeed mocht bepalen welke van de twee tennissers mocht kiezen tussen kop of munt en liet daarbij zijn landgenoot Fritz links liggen. Hij had liever dat de nummer 1 van de wereld de call gaf. De Spanjaard won de toss en koos ervoor om Fritz te laten serveren.

Ronaldo nadoen

Daarna maakte het drietal een foto en ging Alcaraz terug naar de baseline. Maar niet voordat hij had erkend hoe bekend de streamer is. Hij is een groot fan van de stervoetballer Cristiano Ronaldo en doet de karakteristieke juichbeweging van de Portugees al zijn hele online carrière na. Zo ook bij het betreden van de baan en bij het verlaten van de baan 'zwaaide' Alcaraz zijn generatiegenoot ook nog even uit met de Ronaldo-celebration.

Hoe werkt de toss?

Het opgooien van het muntje ging overigens niet zonder slag of stoot. IShowSpeed wist niet of hij de munt ook weer op moest vangen. Hij mocht het allemaal zelf bepalen, vanwege ook het demonstratietoernooi-karakter van de Six Kings Slam. Toen hij het muntje had gevangen, wist hij ook niet te zeggen of het kop of munt was. Na een snelle hulp van de umpire werd bepaald dat Alcaraz 'gewonnen' had.