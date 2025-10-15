Carlos Alcaraz maakt zijn debuut op de Six Kings Slam. Het veelbesproken toernooi in Saoedi-Arabië telt niet voor de wereldranglijst, maar biedt wel een ongekende prijs van zes miljoen dollar voor de winnaar. De Spaanse toptennisser spreekt zich uit over waarom hij en zijn collega's ondanks het loodzware schema toch kiezen voor dit extraatje.

Ondanks wat kleine medische problemen is Alcaraz, de nummer 1 van de wereld, klaar voor zijn debuut op de Six Kings Slam, een demonstratietoernooi in Saoedi-Arabië. Voor de start van de competitie legde de Spanjaard uit waarom tennissers kiezen voor dit soort evenementen, ondanks hun klachten over de overvolle kalender. Na zijn triomf in Tokio, waar hij Taylor Fritz met 6-4, 6-4 versloeg, besloot Carlos Alcaraz het toernooi in Shanghai over te slaan om de nodige fysieke rust te nemen. Ruim twee weken na de finale in de Japanse hoofdstad keert de wereldleider terug op de baan.

'Ik voel me niet honderd procent'

In een interview onthulde Alcaraz dat hij nog niet op volle sterkte is, maar toonde zich optimistisch over het toernooi in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. "Ik voel me niet honderd procent. Ik heb nog steeds twijfels als ik over de baan beweeg, maar ik denk dat ik veel vooruitgang heb geboekt en ik zal hier op de Six Kings Slam goed presteren en spelen," verklaarde de 22-jarige speler bij een persmoment in Riyad.

Waarom kiezen voor demonstratietoernooien?

Alcaraz sprak ook een gevoeliger onderwerp aan: de overvolle kalender waarover meerdere tennissers in de loop der tijd hebben geklaagd. Een tegenargument dat ook de legendarische Novak Djokovic gebruikte, is: als het schema zo vol is, waarom kiezen spelers dan toch voor demonstratietoernooien?

"Ik denk dat het een onderwerp is waar veel spelers en veel mensen over praten, over hoe vol de kalender is, met zoveel toernooien, inclusief die van twee weken. Dan komen er, zou ik zeggen, excuses met de demonstratietoernooien, waarbij wordt gezegd: 'spelers klagen over de kalender, maar spelen dan wel demonstraties.'"

'Ik begrijp de kritiek'

"Alles wat ik kan zeggen is dat het een compleet ander format is, een andere situatie om demonstraties te spelen dan officiële toernooien, waar je maximaal geconcentreerd en fysiek veeleisend moet zijn gedurende 15-16 dagen achter elkaar. Hier hebben we gewoon een dag of twee plezier en spelen we tennis, wat volgens mij geweldig is. Daarom kiezen we soms voor deze evenementen. Uiteraard begrijp ik de kritiek, maar soms begrijpen mensen ons standpunt niet," legde Alcaraz uit.

Enorm bedrag aan prijzengeld

De wereldleider ontving 1,5 miljoen dollar voor deelname aan de Six Kings Slam en heeft de kans om nog eens 4,5 miljoen dollar te winnen als hij de trofee pakt. Carlos Alcaraz speelt direct in de halve finales van het toernooi, waar hij het opneemt tegen Taylor Fritz of Alexander Zverev. In de andere halve finale wacht Djokovic op de winnaar van Jannik Sinner tegen Stefanos Tsitsipas. Sinner is titelverdediger, maar werd toch veroordeeld tot het spelen van een kwartfinale, omdat Alcaraz zijn nummer 1 positie afpakte op de US Open.