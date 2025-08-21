Olivia 'Livvy' Dunne wordt door miljoenen mensen aanbeden. De Amerikaanse influencer gold ooit als groot turner in eigen land, maar maakte ook naam via sociale media. Daar trakteerde ze haar volgers op een gewaagde foto.

De voormalige atlete en influencer plaatste twee pikante foto's op Instagram. De locatie: in een badkuip. Niet zomaar ergens, maar midden op het footballveld van de beroemde Rose Bowl in Pasadena, Californië, misschien wel een van de meest legendarische stadions van de VS.

"Ik kan dit uitleggen...", schreef ze bij een gesponsorde post in samenwerking met Fanatics Sportsbook. De foto's werden in korte tijd meer dan 100.000 keer geliked. "Iconisch", reageerde iemand. En: "Dit is zo schattig."

Afscheid als turnster

Dunne werd niet alleen vanwege haar uiterlijk ook, maar ook vanwege haar sportprestaties. Ze turnde aan de Universiteit van Louisiana State (LSU) op de brug, balk en vloer. Ondanks blessureleed in haar latere jaren, bleef ze een vaste waarde binnen het team en leverde ze in 2024 een belangrijke bijdrage aan LSU’s allereerste NCAA-titel bij de vrouwen.

In april van dit jaar kondigde ze met pijn in haar hart haar afscheid aan. "Turnen, je hebt een plaats in mijn hart en dat zal altijd zo blijven", schreef ze emotioneel op Instagram. "Je hebt me gevorm tot de persoon die ik nu ben. Je hebt herinneringen en vriendschappen gecreeërd, die een leven lang meegaan. Je was mijn eerste liefde."

Modellenwerk

Dunne hoeft zich niet te vervelen. Ze brak de laatste jaren door als model en werd het gezicht van grote merken als Vuori, American Eagle en BodyArmor. In 2023 en 2024 verscheen ze in de Sports Illustrated Swimsuit Issue en in 2025 sierde ze zelfs de cover, iets wat uniek is voor college-atletes.

Relatie met honkballer

Dunne heeft sinds 2023 in een relatie met MLB-werper Paul Skenes, eveneens voormalig pupil bij LSU en momenteel uitkomend voor Pittsburgh Pirates. Samen vormen ze een veelbesproken sportkoppel en verschijnen ze regelmatig in de media en bij sportevenementen, waaronder de MLB All-Star Game.