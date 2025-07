De familie Wennemars is fan van PEC Zwolle. Oud-topschaatser Erben Wennemars zit al jaren op de tribune bij de club en neemt ook zijn zoons regelmatig mee. Eén van hen, kersvers wereldkampioen Joep (22), kreeg zelfs een eervolle rol bij PEC.

Hij mocht namelijk in het nieuwe thuisshirt van de club poseren. 'World champion, world class shirt', is de veelzeggende bijtekst van PEC Zwolle op Instagram. De jongste Wennemars-telg, Niels, was onder de indruk van de professionele foto's: 'Wauw, wauw, wauw, zo dan.'

En Suzanne Schulting (27), de vriendin van Joep, heeft dezelfde mening. 'Zoooo', reageert zij. De topschaatsers van Team Essent vormen sinds januari van dit jaar een setje. Schulting duikt inmiddels steeds vaker op tussen de familie Wennemars, zo is te zien op sociale media. Eind juni was Schulting samen met Joep en Niels aanwezig bij de TT van Assen.

Huldiging bij PEC

Wennemars verraste in maart vriend en vijand door de wereldtitel te pakken op de 1000 meter bij de WK afstanden. Vader Erben was in tranen, terwijl vriendin Suzanne hem juichend om de nek vloog in Hamar. Joep werd zelfs gehuldigd in het stadion van PEC Zwolle, in de rust van het duel met RKC. De sprinter heeft een seizoenkaart bij de club.

Passie van Schulting

De vriendin van Joep maakte eerder deze week nog tijd voor één van haar passies naast schaatsen: pianospelen. Eén van haar zusjes zei daar ooit over: "We hebben allemaal op pianoles gezeten. Want we moesten een muziekinstrument bespelen. Ze heeft ook een piano thuis. Suzanne kan het heel goed. Wij komen niet verder dan 'Mieke heeft een lammetje'."

Het koppel maakt zich op voor een belangrijk seizoen: begin 2026 staan de Olympische Winterspelen op het programma. Wennemars hoopt zich voor de eerste keer te plaatsen, Schulting heeft al de nodige medailles gewonnen op de Spelen. Dat deed ze niet als langebaanschaatsster, maar als shorttrackster. Ze verzamelde liefst drie gouden, één zilveren en twee bronzen plakken.