Oud-voetballers Wesley Sneijder, Kenneth Perez en Kees Kwakman hebben een bijzonder avontuur achter de rug. Ze deden mee aan het programma Football Island. Daarin moesten ze behoorlijk afzien, maar ze groeiden ook naar elkaar toe.

Dat vertelt Sneijder in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik denk dat we elkaar allemaal wel verrast hebben. Ik ken de meeste van deze gasten natuurlijk wel, maar dan ineens op een eiland zonder telefoon, met helemaal niks. Dan ben je echt op elkaar aangewezen", zegt hij.

Eén iemand heeft hem in het bijzonder verrast. Dat is Perez. In 2006 en 2007 speelden ze samen bij Ajax. "Kenneth en ik zijn wel echt naar elkaar toe gegroeid. Dat vond ik wel mooi", aldus Sneijder.

'Enorm respect'

De ESPN-analist bevestigt dat. "We hebben wel samen gevoetbald, maar we hadden eigenlijk niet zo'n band. Dat is wel aangesterkt hier", aldus Perez. "Ik had natuurlijk enorm respect voor Wesley als voetballer. De beste waar ik ooit mee gespeeld heb. Maar ook als persoon en als teamgenoot. Maar dat zie je in de afleveringen."

Geen telefoon

Het hielp in de gesprekken met elkaar ook mee dat de oud-voetballers geen telefoon mee mochten nemen naar het eiland. "Dat zeiden we ook tegen elkaar. Dat is toch wel lekker. Je bent echt met elkaar, je weet niet hoe laat het is", vertelt Sneijder. Daarvoor waren ze aangewezen op de zon. "Voor ons gevoel sliepen we heel vroeg en waren we ook heel vroeg wakker. We waren blij als we het licht weer zagen."

Slapen

Kwakman had wel moeite met dat slaapritme. "Ik ben nog steeds moe, vijf maanden later", grapt hij. "Ik ben een slechte slaper. In de zin van: het moet donker en stil zijn. Het liefst met mijn eigen kussen. Die nam ik ook altijd mee als ik een uitwedstrijd had."