Als perschef van het Nederlands elftal maakte Kees Jansma de mooiste en gekste dingen mee. Hij heeft een heel bijzondere band met Wesley Sneijder, maar werd zo nu en dan ook flink in het ootje genomen door de recordinternational. In Sportnieuws.nl De Maaskantine deelt Jansma een hilarische anekdote over spoken op zijn hotelkamer.

Kees Jansma was als verslaggever bij de NOS al jarenlang verbonden aan het Nederlands elftal. Speelde Oranje, was hij daar en hoorde je zijn stem. Maar vanaf 2004 stond Jansma nóg dichterbij Oranje. Hij werd perschef en was tien jaar lang het manusje van alles bij de spelersgroep. Hij was meer dan alleen een perschef en had met veel spelers een geweldige band.

'Meest bijzondere speler waar ik mee gewerkt heb'

Maar hij kon soms ook wel gek worden van de spelers, die niet bang waren een geintje met hem uit te halen. Eén daarvan was Wesley Sneijder. "Dat is de meest bijzondere speler waar ik mee heb gewerkt. Ik heb een bepaalde jaloezie bij hem. Ik heb nog nooit iemand gezien die geen enkele vorm van faalangst heeft. Niets. Nul zenuwen, helemaal niet. Hij kon zich ergeren als teamgenoten nerveus waren. Hij genoot gewoon altijd."

Sneijder merkte vaak al gauw als Jansma nerveus was en besloot daar dan wat mee te doen. Zo was er een bijzondere avond die Jansma nooit meer vergeet. "Het was de avond voor een EK-kwalificatiewedstrijd; Nederland-Zweden. Ik had allerlei problemen tussen Bayern München en Mark van Bommel, de stemming was gewoon niet goed en ik was nerveus. Ik besloot maar vroeg naar bed te gaan, tot mijn telefoon ging om kwart over twaalf in de nacht..."

Spoken bij Oranje

Het bleek een telefoontje van Van Bommel te zijn, of Jansma even naar de kamer wilde komen want hij voelde zich niet zo goed. "Ik voelde mij natuurlijk belangrijk, dus ik ging naar die kamer toe als een soort pater familia. Mark deed open, ging op bed zitten en vertelde me dat hij zich niet goed voelde. Of ik even wat water wilde halen", rakelt Jansma op. "Ik was trots dat ik dat voor zo'n gelauterde international mocht doen."

Jansma liep de badkamer in en vergeet nooit meer wat hij toen zag. "Ineens werd het douchegordijn opengetrokken en kwamen er vier spoken uit het bad. Kwart over twaalf 's nachts, hè! Ze hadden lakens over hun hoofd getrokken die ze in de middag in Noordwijk hadden gekocht. Ik ben zo verschrikkelijk geschrokken", lacht Jansma zich rot. "Sneijder, Boulahrouz, Heitinga en Van Bommel zeiden tegen mij: Hou nou toch op met dat stressen. Dat was Wesley, altijd Wesley."

'Straks tik ik je helemaal gek'

Dat onverschrokkene aan Sneijder zal Jansma, die de biografie van de recordinternational schreef, nooit vergeten. "Hij vertelde altijd dat de tegenstander er geen reet van kon. Zo was er ook die keer dat we in de catacomben stonden voor Nederland-Italië op het EK in Zwitserland en Oostenrijk. Italië was regerend wereldkampioen en ik zag al die gasten staan. Bloedmooi, strak in het blauw, stoer en arrogant. Wij waren allemaal stil. Sneijder kijkt naar Materazzi op en zegt in het plat-Utrechts: Straks tik ik jou helemaal gek, lange l*l", lacht Jansma tenslotte. "Toen konden we allemaal weer lachen."

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant oud-perschef van Oranje Kees Jansma. De ervaren rot in het vak vertelt tal van anekdotes uit zijn tijd dichtbij het elftal van Oranje, zoals de dag dat Sergio Ramos en Andres iniesta Wesley Sneijder opzochten in de kleedkamer.

Maar ook spreekt hij over samenwerken met Dick Advocaat, Louis van Gaal en zijn huidige taak bij Curaçao. Ook praat Jansma met Maaskant over rvc-lid zijn bij FC Utrecht en over zijn avonturen als verslaggever in de sportwereld.