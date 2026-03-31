Yolanthe Cabau is aan een onvergetelijk avontuur begonnen met Xess Xava. Het model en de actrice heeft het kind van haar en voetbalicoon Wesley Sneijder meegenomen naar Costa Rica.

Op Instagram maakt Cabau melding van de "speciale trip". Afgelopen nacht kwamen ze om 03.00 uur (lokale tijd) op de plek van bestemming. De twee zijn er samen voor een van haar merk: Cabau Lifestyle. Dat draait om gezond leven, selfcare en persoonlijke groei voor vrouwen.

Speciale cacao

Yolanthe en haar zoon zijn in Costa Rica om alles over cacao te leren. "Van boom tot vrucht tot chocolade. Vanuit die ontdekkingstocht zal ik nieuwe cacaoproducten voor mijn merk ontwikkelen", schetst de influencer. "Wat dit extra bijzonder maakt, is dat ik het samen met mijn kind kan doen", aldus de ex van Sneijder.

De zoon van Cabau heeft tijd genoeg om met zijn moeder op reis te gaan. "Ik heb zijn voorjaarsvakantie gecombineerd met mijn zakenreis, zodat we samen kunnen leren, samen de wereld kunnen ontdekken en samen mooie herinneringen kunnen maken."

i © Instagram: yolanthecabau

Op een van de beelden is te zien hoe Xess Xava de gordijnen van de slaapkamer opentrekt. Daarop is een adembenemend uitzicht te zien. Moeder en zoon kunnen de komende periode nog meer van dat verwachten. "Er schuilt iets heiligs in plekken die niets van je vragen, maar je uitnodigen om alles te voelen", vertelt Cabau poëtisch.

Seizoen 2 van Yolanthe

De Nederlandse bracht vorig jaar haar eigen realityserie uit: Yolanthe. Daar verschijnt een tweede seizoen van. Vlak voor de première vertelde de hoofdrolspeelster dat haar leven niet is zoals in een film. "Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ik ga op dit moment door een moeilijke periode in mijn leven", zei Cabau in gesprek met De Telegraaf. Het is vooral iets mentaals dat haar dwarszit. "Ja, er gebeurt gewoon van alles in mijn leven, en dat wil ik ook laten zien in de serie. Iedereen maakt moeilijke momenten mee. Dat hoort erbij."