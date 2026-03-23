Yolanthe Cabau, de ex van voormalig topvoetballer Wesley Sneijder, staat weer volledig in de spotlights. Niet alleen komt seizoen twee van haar realityshow uit, ze kreeg ook een mooie prijs in haar handen gedrukt voor haar werk om kinderuitbuiting tegen te gaan. Maar het gaat momenteel niet allemaal op rolletjes voor de actrice en ex-model, vertelt ze vlak voor de première van de eerste aflevering van seizoen twee van 'Yolanthe'.

"Het is niet alleen maar rozengeur en maneschijn. Ik ga op dit moment door een moeilijke periode in mijn leven", zegt Cabau in gesprek met De Telegraaf. Het is vooral iets mentaals dat haar dwarszit. "Ja, er gebeurt gewoon van alles in mijn leven, en dat wil ik ook laten zien in de serie. Iedereen maakt moeilijke momenten mee. Dat hoort erbij.”

'Als je eenmaal misbruik hebt gezien...'

Yolanthe was negen jaar getrouwd met ex-topvoetballer Wesley Sneijder en samen kregen ze zoontje Xess Xava. Zelf maakte Cabau een stormachtige jeugd mee, met een gezin dat moest vluchten uit een onveilige situatie. Mede daardoor startte ze de stichting Free a Girl, die helpt om de strijd tegen kindermisbruik te winnen. "Je ziet dingen en je hoort verhalen die je gewoon niet kunt bevatten. Dat is echt misselijkmakend. Als je eenmaal misbruik hebt gezien, kun je niet meer wegkijken.”

Geen nieuwe liefde

Dankzij haar werk en haar strijd tegen de vreselijke misdaden tegen kinderen, ontving ze afgelopen weekend in New York een prijs. "Zolang ik kan lopen en doen, ga ik door met dit werk. Tot mijn laatste dag.” Dat doet ze alleen, want een nieuwe liefde is er nog altijd niet op haar pad gekomen. "Ik focus me op mijn kind, mijn carrière en Free a Girl.”

Druk leven

Xess Xava is inmiddels tien jaar oud en samen met zijn moeder woont hij in Los Angeles, de Verenigde Staten. Vader Sneijder komt nog af en toe op bezoek en het contact tussen de drie is goed. Zo gauw Xess Xava op school is gebracht, begint de drukke dag voor Yolanthe Cabau (41). "Ik heb vaak het gevoel dat er te weinig uren in een dag zitten.”