Ex-topwielrenster Leontien van Moorsel weet niet beter dan dat ze de Amstel Gold Race samen met haar mannelijke collega Leo van Vliet vertegenwoordigt. Van Vliet neemt zondag tijdens de zestigste editie van de 'AGR' afscheid als koersdirecteur. Het wordt voor viervoudig olympisch kampioene Van Moorsel een groot gemis.

In het rondeboek van de Amstel Gold Race voor zondag 19 april laat Van Moorsel haar licht schijnen over het afscheid van Van Vliet. "Liefst dertig edities was hij niet alleen koersdirecteur en organisator van Nederlands belangrijkste wielerklassieker; Leo wás de Amstel Gold Race. Hij heeft enorm veel voor het evenement betekend."

Aandacht voor vrouwen

Volgens Van Moorsel danken de vrouwen Van Vliet ook voor het blijven geloven in een plek voor hen in de Amstel Gold Race. "De koers verdween na 2003 van de kalender, omdat de mannen- en vrouwenwedstrijd elkaar dreigden te kruisen. In de daaropvolgende jaren heb ik regelmatig contact met Leo gehad en hem er steeds op gewezen hoe mooi het zou zijn als de Amstel Gold Race voor vrouwen weer georganiseerd zou worden."

Dat gebeurde uiteindelijk pas na de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Toen vroeg Van Vliet Van Moorsel als koersdirectrice bij de vrouwen. Daar is ze naar eigen zeggen nog altijd 'heel trots' op. "Ook heeft Leo zich hard gemaakt voor gelijkwaardigheid. Uniek was de presentatie van de teams op de Markt in Maastricht, waar afwisselend de mannen- en vrouwenteams aan het publiek werden voorgesteld."

Prijzengeld

Ook dankt Van Moorsel haar collega-koersdirecteur voor het gelijktrekken van het prijzengeld voor mannen en vrouwen, 'waarmee de Amstel Gold Race opnieuw een unieke positie in het wielrennen inneemt', ziet Van Moorsel. "Daarin blijkt ook de commerciële kracht van Leo: hij regelt dit niet alleen, maar zorgt ook voor extra geld, zodat dit voor vele jaren financieel gegarandeerd is door diverse partijen hieraan te verbinden."

'Het zal heel vreemd zijn'

Daarom zal het gemis van Van Vliet raar zijn voor Van Moorsel, die al sinds 2017 samenwerkt met hem. "Het zal vanaf volgend jaar heel vreemd zijn om de Amstel Gold Race niet meer onder de bezielende leiding van Leo te zien. Ik zeg wel eens: Leo heeft vier dochters en vier kleindochters, maar de Amstel Gold Race was in al die jaren ook zijn kind. Dit evenement is zijn alles."