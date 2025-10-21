Een groot deel van het jaar brengt topwielrenner Tadej Pogacar door op twee wielen. Daarop is hij snel, maar in zijn nieuwe auto is hij nog veel rapper. Dat mag ook wel, want er zijn er maar 660 op de markt gebracht. Kortom: een exclusieve wagen.

Pogacar verscheen onlangs in zijn auto bij een wielerkoers. Veel (auto)kenners zagen hun kans schoon om in de details te duiken. Het gaat volgens Het Laatste Nieuws om een Audi RS6 GT Full Black. Daar hangt een lucratief prijskaartje aan van 240.000 euro. Pogacar kan het missen, hij heeft namelijk een jaarsalaris bij UAE Team Emirates van zo'n 8 miljoen euro. En met sponsordeals zou hij zelfs 12 miljoen verdienen.

Pogacar krijgt voor het bedrag een 4.0 biturbo micro-hybride V8-motor terug. Die is goed voor een vermogen van 630 pk. De Audi van de Sloveen tikt binnen 3,4 seconden een snelheid van 100 kilometer per uur aan. Op zijn hardst gaat-ie 250 kilometer per uur. Dat zijn snelheden die Pogacar op de fiets niet haalt.

Guess whose car it is? 🐐🌈



Audi RS6 GT Full Black… the beauty owned by Tadej Pogačar. 🖤



🎥: dyl_spott pic.twitter.com/WWdwoKyh2O — Lukáš Ronald Lukács (@lucasaganronald) October 15, 2025

Superjaar

Dat hoeft ook niet, want ook zonder die topsnelheid is Pogacar een van de beste wielrenners aller tijden. Hij bewees dat in 2025 opnieuw. De Sloveen won drie van de vijf wielermonumenten: Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije. Ook was hij opnieuw de beste in de Tour de France en prolongeerde hij zijn wereldtitel op de weg. Daar kwam ook nog een Europese titel bij.

Na de Ronde van Lombardije zat het seizoen van Pogacar erop, maar niet voordat hij nog eens naar zijn thuisland afreisde voor zijn eigen wielerkoers. Daar werd hij verrassend genoeg verslagen door de Britse amateurwielrenner Andrew Feather. "Ik bleef maar over mijn schouder kijken met het idee dat hij er ooit wel een keer aan zou komen, maar hij kwam niet. Het is hem niet gelukt om mij te pakken", zei Feather, die zich "een beetje schuldig" voelde, tegenover Britse media.