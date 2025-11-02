De relatie tussen Barça-ster Lamine Yamal en de Argentijnse rapster Nicki Nicole is na slechts 67 dagen voorbij. Geruchten over overspel deden de afgelopen dagen de ronde na een extravagant feestje in Milaan van het jonge talent van FC Barcelona, maar dat wordt razendsnel ontkracht.

De 18-jarige sterspeler van FC Barcelona zou zijn boodschap hebben gedeeld met de Spaanse influencer Javi Hoyos, die vervolgens zijn verhaal doet tegen bekende Spaanse media zoals Marca. "Ze zijn niet meer samen, dat heeft hij bevestigd", beweert Hoyos. Volgens hem liet Lamine Yamal optekenen: "Het was niet vanwege vreemdgaan. Die geruchten hebben niets met onze relatie te maken. We zijn gewoon uit elkaar."

Geruchten over overspel

Daarmee probeert de jonge aanvaller een eind te maken aan de speculaties die de afgelopen dagen op sociale media verschenen. Volgens de geruchten zou Yamal zijn zeven jaar oudere vriendin hebben bedrogen tijdens een extravagant feestje met vrienden in Milaan. Hoyos is overtuigd dat dit onwaar is. "Yamal en Nicole waren al uit elkaar toen de voetballer in Milaan zat."

Fotograaf Jordi Martín beweert soortgelijke berichten van Nicki Nicole te hebben ontvangen: "Als iemand me ontrouw zou zijn, zou ik de eerste zijn om het uit te leggen, zoals ik in het verleden ook heb gedaan."

Nieuwe wending luxevilla van 14 miljoen euro

De relatiebreuk werpt ook een ander licht op de recente aankoop van een luxueuze villa door Lamine Yamal. De woning, met een waarde van maar liefst 14 miljoen euro, ligt op tien kilometer van het trainingscomplex van FC Barcelona. De villa is uitgerust met zes slaapkamers, een binnen- en buitenzwembad en zelfs een eigen bioscoop. Oorspronkelijk werd gedacht dat het de perfecte plek zou zijn om samen met zijn geliefde te wonen, maar nu lijkt Yamal er voorlopig alleen te zullen intrekken.

Focus op voetbalcarrière

Ondanks de relatiebreuk en de geruchten krijgt Yamal veel steun van de fans van FC Barcelona. Sommigen zien de breuk zelfs als een positieve ontwikkeling. "Lamine Yamal is terug", schrijft een fan, terwijl een ander schrijft: "Yamal staat op het punt om weer een Ballon d’Or-seizoen te hebben." Eerst moet de jongeling revalideren van pubalgie, een blessure die pijn veroorzaakt rond het schaambeen en de onderste buikspieren.

