Dick Advocaat staat met Curaçao voor een historisch WK voetbal, maar de afgelopen weken ging het vooral over de veelbesproken terugkeer van de bondscoach, zeker vanwege pittige uitspraken van Johan Derksen. Advocaat ging er op de persconferentie nog even op in en daar reageerde Derksen op zijn beurt in Vandaag Inside weer op.

De Kleine Generaal gaf een persconferentie en kreeg daar ook vragen over de gepeperde uitspraken van Derksen. De Snor insinueerde dat Advocaat de gezondheid van zijn dochter gebruikte als 'excuus' om eerder dit jaar te stoppen als bondscoach van het land. Daarnaast claimde Derksen dat de situatie wel meeviel met de dochter van Advocaat, die ernstig ziek is.

Op de persconferentie gaf Advocaat aan dat er tussen hem en Derksen momenteel geen contact is en dat de coach het ook te laat vindt als Derksen alsnog excuses maakt. In Vandaag Inside kreeg het boegbeeld van het programma de beelden onder ogen. "Dat (excuses maken, red.) was ik ook niet van plan trouwens."

Derksen is namelijk van mening dat Advocaat tot twee keer toe Curaçao heeft verlaten en vindt dat simpelweg niet kunnen voor een bondscoach. "De tweede keer, toen was zijn dochter ernstig ziek met uitzaaiingen. Dat kan ik begrijpen." Dat Advocaat in november verstek liet gaan bij het beslissende duel tegen Jamaica was not done volgens Derksen.

"Die eerste keer was hij onder de indruk van het overlijden van Viola Holt. En kreeg hij een aanval van heimwee en is hij naar huis gegaan. Dat kun je als professionele voetbaltrainer niet doen als de beslissende wedstrijd op het programma staat. Dat vond ik heel zwak."

De besnorde televisiepersoonlijkheid vindt dan ook niet dat hij iets verkeerds heeft gezegd. "Ik heb niet ontkend dat die tweede keer geen goede reden was. Hij is twee keer weggegaan, dan moet hij niet ten koste van Fred Rutten de derde keer er weer zitten."

Dat levert de nodige discussie op aan tafel. Zo vindt Job Knoester dat Advocaat geen blaam treft. "Fred Rutten ziet dat Dick terug kan komen, dan kan Fred toch groot zijn en een stap terugzetten?" Daar zijn onder anderen René van der Gijp en Derksen het niet mee eens.

Een ding weet Derksen over de kwestie wel zeker. "Aan het eind van het verhaal heiligt het doel de middelen. Alle partijen zijn tevreden, behalve Fred Rutten. De mensen, de spelers, de sponsor, het bestuur, de pers! Want de pers is ook heel partijdig."

Zware klus op WK voetbal

Curaçao begint, met Advocaat als oudste bondscoach ooit op een WK, aan een lastig karwei. Duitsland, Ecuador en Ivoorkust lijken op papier te sterk in Groep E. Voor de start van het WK oefent het eiland nog tegen Schotland en tegen Aruba.

