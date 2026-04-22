Bij Vandaag Inside ligt een relletje altijd op de loer. Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp krijgen het regelmatig met elkaar aan de stok in een uitzending. Met het WK voetbal in aantocht vreest Genee dat het weer mis kan gaan.

Dat bespreekt hij met Merel Ek in de rubriek In de wandelgangen. Daarin vertelt Genee over zijn verbintenis aan SBS6. "Tot augustus volgend jaar hebben wij nog een contract", vertelt hij. Die contractonderhandelingen leken vorig jaar in het water te vallen toen Derksen boos wegliep uit het programma. Maar op dit moment zijn er geen problemen bij het trio. "Het gaat best wel goed hè? Dit seizoen", zegt Ek. "Tussen jullie."

'Het kan morgen weer misgaan'

Genee loopt geschrokken naar de talkshowtafel om dat af te kloppen. "Pas nou op wat je zegt, man. Ik bedoel, het kan morgen weer mis gaan", roept hij. "Het zou wel lullig zijn als het nu misgaat, want dan moeten jullie ook nog met z'n allen richting Curaçao", reageert Ek.

De presentator vreest dat het reisje weleens een negatief effect kan hebben op de gemoederen aan tafel. "Ik ben zo bang dat als het dichterbij komt, dat Johan steeds sikkeneuriger gaat worden."

"Die heeft er ook niet zo veel zin in, hè?", vraagt Ek. "Het is heel dubbel", antwoordt Genee. "Aan de ene kant vindt 'ie het leuk want hij heeft heel veel bekenden daar op het eiland. Die gaat hij allemaal bezoeken. Dat vindt 'ie heel leuk. Maar aan de andere kant weet je ook dat sfeertje... Ja wat René zegt: van 15.30 uur tot 16.30 uur hebben we uitzending en vanaf 17.00 uur is het happy hour", lacht hij.

WK voetbal

Het programma verhuist in mei naar Curaçao vanwege het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten, dat in juni begint. De uitzendingen van Vandaag Inside lopen van 18 tot en met 29 mei op het eiland, daarna zijn er van 1 tot en met 10 juni nog uitzendingen van De Oranjezomer onder leiding van presentatrice Hélène Hendriks.

Onder leiding van Dick Advocaat haalde Curaçao voor het eerst in de geschiedenis het eindtoernooi. De trainer stapte echter op als bondscoach vanwege familieomstandigheden. Fred Rutten heeft zijn functie overgenomen. Curaçao speelt in de groepsfase tegen Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Nederland zit in de poule met Japan, Tunesië en Zweden.