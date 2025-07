Vechtsport wordt bedreven op alle niveaus en ook steeds meer bekende Nederlanders durven een poging te wagen. Boxing Influencers heeft een aantal interessante partijen aangekondigd en bij één duel zal Wilfred Genee ongetwijfeld een voorkeur hebben voor de uitslag.

De Vandaag Inside-presentator weet namelijk dat een de mensen met wie hij knallende ruzie heeft in de ring staat. Het gaat om Dennis Schouten, onder meer bekend van het YouTube-programma Roddelpraat. De twee waren ooit goed bevriend, maar raakten jaren geleden in onmin. Sindsdien is het hek van de dam. Schouten beschuldigde recent Genee nog van vreemdgaan.

25.000 euro van Wilfred Genee

Schouten staat binnenkort in de ring tegen Rob Goossens, die een prominente rol heeft bij RTL Boulevard. Hij wakkert het vuurtje alvast aan. "Het is wel zo, van Wilfred Genee krijg ik 25.000 euro als ik hem knock-out sla. Je kunt je voorstellen: qua motivatie is dat natuurlijk wel echt top."

Moddergooien

Een beetje met moddergooien gebeurt ook bij 'serieuze' gevechten, maar Schouten en Goossens kunnen er ook wat van. "Ik ben klaar voor Rob", zo stelt Schouten. "Niet klaar om te boksen, dus tegen de gemiddelde man zou ik er niet klaar voor zijn, maar ik ben wel klaar voor Rob."

Goossens is er van overtuigd dat hij, mede door het prijzengeld van Genee, Schouten naar de grond kan slaan. "Daar ga ik wel vanuit." Rob ligt niet wakker van de trashtalk van zijn opponent. "Elke seconde dat hij aan mij denkt, is hij niet bezig met de voorbereiding op zijn eigen training. Als hij straks in de ring staat en te vroeg zijn dekking laat zakken, dan denk ik 'nou, dankjewel dat je zo met mij bezig bent geweest in plaats van je dekking op orde te brengen.'

Andere bekende namen

De twee zijn niet de enige bekende namen die op 5 oktober opdraven op Sportcampus Den Haag. Dave Roelvink maakt bijvoorbeeld ook zijn opwachting. Daarnaast is het klapstuk van de avond een gevecht tussen Melvin Manhoef en voormalig topjudoka Ron Meyer