De Oranjezomer worstelt al de hele zomer met slechte kritieken, nu vaste presentatrice Hélène Hendriks gemist wordt. Het populaire gezicht van onder meer de Champions League op Ziggo Sport kan haar eigen programma niet presenteren nu ze nog altijd herstellende is van een ingrijpende operatie. Een nieuwe presentator zat maandag op haar stoel en die krijgt meteen de nodige kritiek.

Johnny de Mol, die de eerste weken van de talkshow op SBS 6 de rol van presentator overnam van Hendriks, werd al meermaals met de grond gelijkgemaakt. Zijn invulling was maar tijdelijk, want Hendriks zou snel terugkeren van haar mysterieuze operatie. Maar dat herstel duurt langer dan verwacht en dus zette de zenderbaas een nieuwe presentator neer: sinds maandag 7 juli is Thomas van Groningen het gezicht van praatprogramma De Oranjezomer.

'Slechter kon het niet'

Zijn eerste aflevering werd met argusogen bekeken door tv-recensent Angela de Jong, die in haar column voor het Algemeen Dagblad meteen kritisch is op de politiek verslaggever. "Slechter dan zijn voorganger kon het toch niet worden. Alle reden om met zelfvertrouwen aan het hoofd van de tafel van De Oranjezomer plaats te nemen. Kat in het bakkie dus, voor Thomas van Groningen maandagavond. Zou je zeggen", schrijft ze dinsdagmiddag in haar column.

'Te veel Wilfred Genee-maniertjes ingestudeerd'

"Maar hij was wat zenuwachtig, kreeg ik de indruk. Hij was niet helemaal de losse Thomas die hij wel bij Nieuws van de Dag is of als gast bij Vandaag Inside. Hij had iets te veel Wilfred Genee-maniertjes ingestudeerd. Maar drie keer dezelfde grap - ‘Het is vanavond net Buitenhof’- is nooit een goed idee. Dat heeft iets sneus."

'Als presentator geen knip voor de neus waard'

Volgens De Jong geeft de talkshow een heel raar signaal af door Van Groningen de VVD-leider Yesilgöz niet door te laten zagen over heikele onderwerpen die momenteel rond haar spelen: "Dan ben je als presentator geen knip voor de neus waard", vindt ze. "Dan moet je niet gaan zeuren dat 'het Buitenhof wordt', maar heb jij gewoon de schone taak ervoor te zorgen dat het een stevig maar onderhoudend gesprek wordt. Dat is je vak. Als je het alleen maar over Ajax, Monkey Town en het vrouwenvoetbal wil hebben, moet je iemand anders uitnodigen."

'Toen leek hij zowaar even op Hélène'

Toch heeft De Jong ook nog een opbouwende tip én ziet ze een vergelijking met Hendriks bij Van Groningen. "Die moet gewoon durven loslaten. Hij hoeft geen Wilfred-kloon te zijn. Zichzelf zijn is goed genoeg. Zoals hij bijvoorbeeld was toen hij toegaf dat hij wél met plezier naar het vrouwenvoetbal had gekeken. Toen leek hij zowaar even op Hélène en dat bedoel ik alleen maar positief."