Lili Genee, de vrouw van tv-presentator Wilfred Genee, heeft een nieuw boek uit. Het gaat over zaken als voeding, welzijn en balans vinden. Genee duikt in diverse media op ter promotie van het boek. Waarom dan niet bij Vandaag Inside van haar man Wilfred Genee?

Lili Genee en Jaap Seidell zijn de auteurs van het boek Zelf aan zet Hoe houden we elkaar gezond? Daarin gaan ze op zoek naar handvaten om dat doel te bereiken.

De uitgeverij meldt: "Experts – van cardioloog tot psycholoog en van scheidingsadvocaat tot financieel deskundige – reiken aan de hand van De Schijf van mijn Lijf en in de vorm van een estafette handvatten aan om te komen tot een gezonder en aangenamer leven."

Vandaag Inside

Genee schoof onder meer aan bij de tv-show van Beau van Erven Dorens en ook in de radioshow bij BNR van Wilfred Genee om over het boek te praten. Johan Derksen, die samen met Wilfred Genee en Renè van der Gijp het populaire SBS-programma Vandaag Inside maakt, heeft aardige woorden gezegd over het project.

In Weekend legt Lili Genee uit waarom ze het programma mijdt, ondanks de kansen die Vandaag Inside biedt om de aandacht op het boek te vestigen. "Ik vind dat zo klef, om daar aan de bar te gaan zitten", aldus Genee.

'Je plek kennen'

Ze verklaart het verschil tussen Wilfred Genees programma op de radio en Vandaag Inside op televisie. "Bij BNR wordt gezondheid besproken en was ik één van de anderen. Bovendien werd ik door een sidekick geinterviewd, bij VI interviewt Wilfred. Ik zou het hartstikke leuk vinden, maar je moet ook je plek kennen, in positieve professionele zin."

Uitvergroot

Het is niet de enige kanttekening die ze plaatst bij het programma. Eerder liet ze zich uit over de vrouwonvriendelijke uitspraken in Vandaag Inside. Ook levert de roem van haar man veel problemen op. "Zijn werk is niet altijd leuk voor ons gezin. Bij ons wordt alles uitvergroot en dan besef je des te meer hoe groot de externe invloeden zijn met kinderen op school", zo vertelt mevrouw Genee aan De Telegraaf.

Ze vervolgde: "Als er iets speelt, wordt hij weleens in VI de 'officier van justitie' genoemd, maar ik probeer er toch vaak objectief naar te kijken. Als ik denk: het kon wel wat minder, dan spreek ik hem daar ook op aan. Zoals er soms over vrouwenzaken wordt gesproken... daar kan ik niet heel vrolijk van worden."