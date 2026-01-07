Wilfred Genee moest zelfs zijn vakantie even onderbreken om op beeld te reageren op een compliment van Matthijs van Nieuwkerk. Het televisie-icoon had de presentator van Vandaag Inside flink wat veren in zijn reet gestoken en dat kwam ook Genee ter oren. "Heel bijzonder", noemt hij het.

Genee (58) keert met Vandaag Inside pas half januari weer terug op de Nederlandse televisie vanwege een geplande vakantie van het programma op SBS 6. De Oranjewinter van presentatrice Hélène Hendriks vult tot die tijd het gat op de zender. Maar Matthijs van Nieuwkerk kan niet wachten om zijn ex-collega weer in actie te zien. Van Nieuwkerk was jarenlang de presentator van het immens succesvolle De Wereld Draait Door, voordat hij een tijdje geleden van de beeldbuis verdween wegens aanklachten over grensoverschrijdend gedrag.

'Het is opmerkelijk om te zien'

Toch maakt Van Nieuwkerk ook vanuit de coulissen nog indruk in de mediawereld. In zijn eigen nieuwsbrief die hij dagelijks deelt, gaf hij Genee een prachtig compliment, waar Genee zelf bij RTL Boulevard op reageerde middels een ingezonden video uit zijn besneeuwde achtertuin. "Het is opmerkelijk om te zien hoeveel impact het heeft als Matthijs van Nieuwkerk iets roept of schrijft, want ik heb ongelooflijk veel reacties gekregen", zegt Genee. "Daarnaast is het natuurlijk hartstikke bijzonder als iemand uit het vak, zeker een van de grootsten, zoiets aardigs over je zegt. Prachtig compliment. Dat waardeer ik zeer en dat vind ik echt heel bijzonder."

Compliment Matthijs van Nieuwkerk

In zijn nieuwsbrief via Substack noemde Van Nieuwkerk Genee als één van de drie beste 'ritme-secties' van Nederland, naast drummers Rinus Gerritsen en Cesar Zuiderwijk en jazz-pianist Michiel Borstlap. Vreemde eend in de bijt Genee staat tussen de drie muzikale helden op plek twee. 'Zonder Johan Derksen geen VI, daar ben ik het mee eens. Maar zonder Wilfred Genee ook niet. Genee slaat even achteloos als virtuoos de maat in ‘s lands populairste tv-bandje', schrijft Van Nieuwkerk.

'Onze beste talkshow-host'

'De zeer goed geïnformeerde Wilfred Genee, spelend met zijn telefoon, iets achterover gezakt in zijn stoel, niet per se behaagziek, altijd messcherp, is onze beste talkshow-host.'